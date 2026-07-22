ما لا تعرفه عن دور البنك الأهلي المصري في مبادرة "شباب شامل".. استكمالا لمسيرته في تمكين الشباب بمصر

في إطار استراتيجيته الهادفة إلى دعم وتمكين الشباب المصري، أعلن البنك الأهلي المصري بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وبرعاية البنك المركزي المصري، عن اختيار أفضل المشروعات المقدمة ضمن فعاليات مبادرة “شباب شامل”، البرنامج المتكامل الذي يستهدف رفع الوعي المالي وتنمية مهارات ريادة الأعمال لدى الشباب، إلى جانب تعريفهم بالمنتجات والخدمات المصرفية التي تلبي احتياجاتهم، بما يسهم في تمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا وتعزيز دورهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وجاءت الفعالية بحضور لجنة تحكيم ضمت نخبة من القيادات والخبراء، من بينهم مصطفى منير مدير عام المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك المركزي المصري، وسعد نديم مسؤول وحدة الشمول المالي بوزارة الشباب والرياضة، وشنتال صباغ رئيس تنمية الأعمال والخدمات غير المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومحمد فتحي هلال مدير عام الاستثمارات، وتامر مصطفى نائب مدير عام تكنولوجيا الأعمال واختبار الأداء بالبنك الأهلي المصري.

وشهد برنامج “شباب شامل” تنظيم جناح خاص داخل عدد من الأندية بمحافظة القاهرة لمدة ستة أيام خلال شهر أبريل الماضي، تضمن تقديم جلسات للتثقيف المالي استهدفت مختلف فئات المجتمع مع التركيز على الشباب، إلى جانب ورش عمل تطبيقية حول مهارات تأسيس وإدارة المشروعات، وندوات متخصصة في الابتكار وريادة الأعمال، فضلًا عن التعريف بمنتجات وخدمات التجزئة المصرفية التي يقدمها البنك.

كما سلطت المبادرة الضوء على البرامج والمبادرات التي يقدمها البنك لدعم المشروعات الصغيرة، سواء من خلال الحلول التمويلية أو غير التمويلية، وعلى رأسها مبادرة “رواد النيل”، التي تمثل أحد أهم الأذرع الداعمة لرواد الأعمال في مصر.

وشهدت الفعاليات تفاعلًا وإقبالًا ملحوظًا من الشباب، حيث تم استقبال أكثر من 50 مشروعًا من الأفكار والمبادرات المقدمة من المشاركين. وبعد الانتهاء من أعمال التقييم وفقًا لمعايير محددة، تم اختيار أفضل 12 مشروعًا، ليتم الإعلان عن أفضل 3 مشروعات فائزة حصلت على دعم مادي لتنفيذ أفكارها، إذ حصل الفائز الأول على 250 ألف جنيه، والفائز الثاني على 150 ألف جنيه، والفائز الثالث على 50 ألف جنيه، في خطوة تعكس حرص البنك على تحويل الأفكار الواعدة إلى مشروعات قائمة على أرض الواقع.

وتعد مبادرة “شباب شامل” نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي في دعم وتمكين الشباب، حيث تسهم في إعداد جيل أكثر وعيًا ماليًا وقدرة على الابتكار وإدارة الأعمال، بما يعزز دورهم كشركاء فاعلين في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.