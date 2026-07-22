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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إجراء عاجل من التعليم لتنمية مهارات اللغة الإنجليزية لدى المعلمين

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في إطار حرصها على الارتقاء بالمستوى المهني للمعلمين ، وتنفيذًا لخطة الإدارة المركزية لشئون المعلمين للتدريب والإدارة العامة لشئون القيادات التربوية ، في التنمية المهنية ورفع كفاءة  المعلمين، قام المركز الرئيسي للتدريب بالغربية بتنفيذ فعاليات برنامج “تنمية مهارات اللغة الإنجليزية لمعلمي الصف الواحد”.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يهدف البرنامج إلى تنمية المهارات اللغوية والتواصلية لدى المعلمين، وإكسابهم استراتيجيات حديثة في تدريس اللغة الإنجليزية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء داخل الفصل الدراسي، وتعزيز قدراتهم على توظيف الأساليب التعليمية التفاعلية بما يواكب متطلبات تطوير العملية التعليمية.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : لقد شهدت فعاليات البرنامج تفاعلًا متميزًا من السادة المعلمين، من خلال المناقشات والأنشطة التطبيقية وورش العمل، في أجواء تدريبية إيجابية تعكس الحرص على تبادل الخبرات وتنمية المهارات المهنية.

وعلى جانب آخر، قررت الأكاديمية المهنية للمعلمين فتح باب التقدم الإلكتروني لبرنامج تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين المستهدفين اعتبارا من اليوم الأربعاء 22 يوليو الجاري وفقا للإجراءات الآتية:

  • إجراءات تغيير المسمى الوظيفى للمعلمين
  •  يقوم المعلم بالدخول على الرابط الإلكتروني ( https://pat.edu.eg  ) والخاص بالمنصة الإلكترونية للأكاديمية، وذلك للتأكد من استهدافه للبرنامج من خلال إدخال الرقم القومي.
  •  يلتزم المعلم باستكمال بياناته الأساسية على استمارة التقدم الإلكترونية علي الموقع، مع مراعاة تسجيل رقم الهاتف المحمول بصورة صحيحة.
  •  يقوم المعلم بتسجيل بيانات حسابه الإلكتروني على منصة المعلم للاختبارات التابعة للأكاديمية، وذلك بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور 
  •  يقوم المعلم بسداد قيمة البرنامج التدريبي من خلال خدمة Fawry Pay باستخدام كود الدفع الإلكتروني الذي
  •  عقب إتمام عملية السداد، تتاح المادة الإثرائية للمعلم للاطلاع عليها، ثم يقوم - بعد الانتهاء من الإطلاع عليها بحجز موعد أداء الاختبار الإلكتروني، ويتم تنفيذ جميع هذه الإجراءات من خلال لوحة التحكم الخاصة بالمعلم على المنصة الإلكترونية للأكاديمية.
  •  يتوجه المعلم في الموعد الذي قام بحجزه إلى فرع الأكاديمية التابع له بمحافظته لأداء الإختبار الإلكتروني، مع الالتزام بكافة التعليمات الصادرة من مدير الفرع والمسؤول عن منظومة الاختبار بالفرع.
  • سرعة اتخاذ إجراءات التسجيل والحجز على المنصة الإلكترونية

وشددت الأكاديمية المهنية على المعلمين المستهدفين للبرنامج بسرعة اتخاذ إجراءات التسجيل والحجز على المنصة الإلكترونية للأكاديمية طبقاً للتاريخ المحدد لبدء البرنامج حتى يتمكنوا من أداء واجتياز الاختبار الالكتروني في المواعيد المحددة، واستكمال جميع الخطوات المشار إليها، حفاظا على أحقيتهم في الالتحاق بالبرنامج التدريبي، والذي يعد أحد المتطلبات الأساسية للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لتغيير المسمى الوظيفى.


وقالت الأكاديمية المهنية للمعلمين يأتى ذلك في ضوء موافقة السلطة المختصة على البدء في إتاحة وحجز البرامج التدريبية، والاختبارات الإلكترونية للأعضاء المستهدفين لتغيير المسمى الوظيفي  للمتقدمين الذين تم استيفاء بياناتهم إلكترونيا على موقع كادر المعلم بالوزارة.

وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المعلمين مهارات اللغة الإنجليزية

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