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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مفاجأة Unpacked.. أجهزة Galaxy جديدة تقترب من الإطلاق

سامسونج جالاكسي تاب إس 12 وجالاكسي إس 26 إف إي
سامسونج جالاكسي تاب إس 12 وجالاكسي إس 26 إف إي
لمياء الياسين

تنشغل سامسونج هذا الأسبوع بفعاليتها Unpacked حيث ستكشف خلالها النقاب عن هواتف Galaxy القابلة للطي الجديدة. كما أن هاتفها الجديد من إصدار Fan Edition ومجموعة أجهزتها اللوحية القادمة ظهرت أيضاً في ملف تنظيمي.

كشف تقرير جديد من موقع Android Authority أن هاتفي Galaxy S26 FE و Galaxy Tab S12 قد ظهرا في قائمة داخلية داخل تطبيق Google، وهي قائمة تتعقب الأجهزة التي من المقرر أن تقدم نسخة تجريبية مجانية من اشتراك Google المدفوع في مجال الذكاء الاصطناعي.

سامسونج جالاكسي تاب إس 12 وجالاكسي إس 26 إف إي

ويتواجد كل من Galaxy Z Fold 8 و Z Flip 8 بالفعل في نفس القائمة، ويشير إضافة S26 FE و Tab S12 إلى أن كلا الجهازين يقتربان من الإطلاق.

وأضافت تقارير حديثة أخرى تفاصيل إضافية حول ما يمكن توقعه من كل جهاز. من المتوقع أن يحتفظ جهاز Galaxy Tab S12 Ultra بتصميم مشابه لجهاز Tab S11 Ultra، بما في ذلك النتوء على شكل حرف V الذي يضم الكاميرا الأمامية.

أما أبعاد الجهاز اللوحي فهي تبلغ 326.34 × 208.46 × 5.12 ملم، وهي أبعاد وسماكة متطابقة تقريبًا مع سابقه. ومن المتوقع أن يحتوي على كاميرا أمامية واحدة وكاميرتين خلفيتين، مع العلم أن عدد الميجابكسل الدقيق لم يُكشف عنه بعد.


سامسونج جالاكسي إس 25 إف إي

من المتوقع أن يعمل جهاز Tab S12 Ultra بمعالج MediaTek Dimensity 9500 ، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 أو 16 جيجابايت، وخيارات تخزين بسعة 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت. ومن المتوقع إطلاقه بنظام One UI 9.0، وأن يحصل على تحديثات نظام Android لمدة ست سنوات.

ويتبع هاتف Galaxy S26 FE توجه سامسونج التصميمي لعام 2026، مع بروز بارز للكاميرا وإطار مسطح. تُظهر قائمة Geekbench لوحة الهاتف التي تحمل اسم s5e9955، وتتوافق مع شريحة Exynos 2500 وتصميم النواة 1+2+5+2.

كما يبدو أن شاشته ستشهد تغييرًا كبيرًا، حيث تشير التقارير إلى استخدام لوحة OLED من شركة BOE الصينية، وهي المرة الأولى التي تستعين فيها سامسونج بشركة خارجية لتصنيع الشاشات في طراز FE بدلاً من الاعتماد على وحدة العرض الخاصة بها.

ومن المتوقع أن تكشف سامسونج عن كل من سلسلة هواتف Galaxy S26 FE وسلسلة أجهزة Galaxy Tab S12 في شهر سبتمبر 2026، وذلك على غرار نمط إطلاق العام الماضي لخطي الإنتاج.

تطبيق Google مجال الذكاء الاصطناعي جهاز Galaxy Tab S12 Ultra الكاميرا الأمامية جهاز Tab S12 Ultra لوحة OLED

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