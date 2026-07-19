قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيفا تحقق إيرادات تاريخية من كأس العالم
قبل مناقشته بالنواب.. أهداف مشروع قانون إنشاء جامعة كيان
رئيس أركان الاحتلال: نحافظ على أعلى درجات الجاهزية ومستعدون للعودة الفورية إلى القتال
بيتهرب برة مصر.. القوات المسلحة تنشر شهادات مسؤولين يحذرون من ظاهرة "الدهابة"
عراقجي يكشف "ثغرة أمنية" في مكتب المرشد سهلّت اغتيال خامنئي
خطوات تقديم الصف الأول الثانوي 2027 .. اضغط هنا وسجل الآن
الأرصاد تزف بشرى للمواطنين.. وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة
الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة رطب نهارا مائل للحرارة رطب ليلا والعظمى بالقاهرة 38
وزيرا خارجية مصر واليونان يتفقان على دعم جهود خفض التصعيد في المنطقة
إذا صبرت فلا تشكُ.. خالد الجندي يحذر: الشكوى تفسد الصبر دون أن تشعر
روبيو يؤكد على دعم جهود الحكومة اللبنانية لتحقيق السلام والتعافي الاقتصادي
تعديل برنامج معسكر الأهلي في إسبانيا.. وإلغاء وديتي جيرونا وإسبانيول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريب مواصفات هاتف Google Pixel 11a المرتقب بخصائص عتادية متطورة لقطاع الفئات المتوسطة

Google Pixel 11a
Google Pixel 11a
احمد الشريف

كشفت وثائق تقنية مسربة حديثاً عن التفاصيل العتادية والمواصفات الرئيسية الكاملة لهاتف "جوجل بيكسل 11 إيه" (Google Pixel 11a) المنتظر، في خطة برمجية وهندسية جديدة تستهدف تعزيز ريادة الشركة الأمريكية داخل أسواق الهواتف الذكية متوسطة التكلفة.

شريحة Tensor متقدمة لرفع كفاءة المعالجة 

وأوضحت البيانات الفنية المسربة من سلاسل التوريد والإنتاج أن هاتف Google Pixel 11a سيعمل بمعالج من طراز "تينسور" (Tensor) المطور داخلياً من قِبل جوجل، والمبني على بنية هندسية محدثة تضمن رفع كفاءة معالجة البيانات بنسب واضحة، مع تقليص معدلات استهلاك الطاقة الكيميائية للبطارية مقارنة بالطرازات السابقة.

وذكرت التقارير الصادرة عن الخبراء الفنيين أن المعالج الجديد سيتكامل مع وحدة معالجة عصبية متطورة (NPU) مخصصة لتسريع تشغيل حزم وميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي محلياً بداخل عتاد الهاتف، مما يمنح المستخدمين القدرة على معالجة المهام البرمجية المعقدة وتلخيص النصوص الفورية وتعديل الصور بسرعة استجابة عالية ودون الحاجة للاتصال بخوادم سحابية خارجية.

تحديثات منظومة التصوير والأبعاد البصرية 

ورصدت التسريبات المصورة دمج جوجل لمنظومة كاميرات خلفية محدثة بالكامل داخل هاتف Google Pixel 11a؛ حيث تم تزويد الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة مرتفعة، يتكامل مع كاميرا ثانية فائقة الاتساع (Ultra Wide)، لدعم تقنيات التصوير الليلي الفائق ومعالجة الألوان الحيوية بدقة هندسية تضاهي الطرازات الرائدة من فئة "برو".

وتمت إعادة تصميم شاشة العرض الأمامية للهاتف لتقدم واجهة مستوية مستندة إلى لوحة من نوع "أوليد" (OLED) تدعم معدل تحديث مرتفع، مما يوفر سلاسة بصرية كاملة عند الانتقال بين التطبيقات وأثناء الألعاب، بالتزامن مع استخدام طبقة زجاجية واقية محسنة مضادة للخدوش والصدمات ومقاومة للانعكاسات الضوئية في بيئات الإضاءة الخارجية الساطعة.

سعة الذاكرة وجداول الإطلاق المتوقعة في الأسواق 

وأشارت وثائق التسجيل لخطوط التوزيع إلى أن هاتف Google Pixel 11a سيتوفر بخيارات متعددة لسعة التخزين الداخلية تبدأ من 128 جيجابايت (GB)، معززة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) ذات كفاءة عالية لإدارة العمليات الخلفية للنظام بسلاسة تامة، بالإضافة إلى تزويد الهاتف ببطارية ذات سعة كبيرة تدعم تقنية الشحن السريع عبر منفذ القياس العالمي المعتمد.

ولم تحدد شركة جوجل في أي مستندات رسمية حتى الآن الموعد الدقيق لإجراء المؤتمر الصحفي المخصص للكشف عن الهاتف أو التفاصيل الرقمية النهائية الخاصة بالأسعار ومواعيد التوفر الفعلي في منافذ التجزئة، وتلتزم الشركة الأمريكية فرض سياسة السرية التجارية على خطوط تطوير منتجاتها لحين اقتراب الحدث الرسمي الطرح بالأسواق العالمية.

Google Pixel 11a Google Google Pixel جوجل بيكسل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون خطة التنمية الاقتصادية.. تفاصيل

سعر الذهب

1700 جنيه | قفزة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

مشغولات ذهبية

ضغوط ناجمة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر

إسبانيا

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

رونالدو

ستحسمها بسهولة.. الظاهرة رونالدو يتوقع بطل كأس العالم 2026 الليلة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد .. سجل بياناتك واعرف درجاتك

تحذير جديد من إنستاباي للمستخدمين.. انتبه لهذه المعلومات

تحذير جديد وعاجل من إنستاباي للمستخدمين.. انتبه لهذه المعلومات

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي زيادة مجموع الشهادة الإعدادية لـ320 درجة من العام المقبل

ترشيحاتنا

حاتم النواوي الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات

حاتم النواوي: قطاع الصناعات الغذائية يواصل تحقيق معدلات نمو قياسية

سعر الذهب في مصر

بزيادة 30 جنيها.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية اليوم

أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر

أسعار العملات العربية والأجنبية بمصر رسميا في ختام تعاملات الأحد

بالصور

بيتهرب برة مصر.. القوات المسلحة تنشر شهادات مسؤولين يحذرون من ظاهرة "الدهابة"

درع الجنوب
درع الجنوب
درع الجنوب

القبض بكرة.. جدول المرتبات الجديدة بعد الزيادة.. رسمياً

صرف مرتبات يوليو2026
صرف مرتبات يوليو2026
صرف مرتبات يوليو2026

ياسمينا العبد في ضيافة "بيت مراد" السبت المقبل

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

استدعى لرمضان واستغلي الصيف.. طريقة تجفيف التين في المنزل| في الفرن والشمس

التين المجفف
التين المجفف
التين المجفف

فيديو

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

رسالة الوداع

رحل بعد صراع مع المرض.. آخر ما قاله أحمد جلال نجم «حضرة المتهم أبي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: العلاقة الإيجابية.. بوابة الطمأنينة الأسرية

المزيد