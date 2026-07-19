تسريب مواصفات هاتف Google Pixel 11a المرتقب بخصائص عتادية متطورة لقطاع الفئات المتوسطة

كشفت وثائق تقنية مسربة حديثاً عن التفاصيل العتادية والمواصفات الرئيسية الكاملة لهاتف "جوجل بيكسل 11 إيه" (Google Pixel 11a) المنتظر، في خطة برمجية وهندسية جديدة تستهدف تعزيز ريادة الشركة الأمريكية داخل أسواق الهواتف الذكية متوسطة التكلفة.

شريحة Tensor متقدمة لرفع كفاءة المعالجة

وأوضحت البيانات الفنية المسربة من سلاسل التوريد والإنتاج أن هاتف Google Pixel 11a سيعمل بمعالج من طراز "تينسور" (Tensor) المطور داخلياً من قِبل جوجل، والمبني على بنية هندسية محدثة تضمن رفع كفاءة معالجة البيانات بنسب واضحة، مع تقليص معدلات استهلاك الطاقة الكيميائية للبطارية مقارنة بالطرازات السابقة.

وذكرت التقارير الصادرة عن الخبراء الفنيين أن المعالج الجديد سيتكامل مع وحدة معالجة عصبية متطورة (NPU) مخصصة لتسريع تشغيل حزم وميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي محلياً بداخل عتاد الهاتف، مما يمنح المستخدمين القدرة على معالجة المهام البرمجية المعقدة وتلخيص النصوص الفورية وتعديل الصور بسرعة استجابة عالية ودون الحاجة للاتصال بخوادم سحابية خارجية.

تحديثات منظومة التصوير والأبعاد البصرية

ورصدت التسريبات المصورة دمج جوجل لمنظومة كاميرات خلفية محدثة بالكامل داخل هاتف Google Pixel 11a؛ حيث تم تزويد الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة مرتفعة، يتكامل مع كاميرا ثانية فائقة الاتساع (Ultra Wide)، لدعم تقنيات التصوير الليلي الفائق ومعالجة الألوان الحيوية بدقة هندسية تضاهي الطرازات الرائدة من فئة "برو".

وتمت إعادة تصميم شاشة العرض الأمامية للهاتف لتقدم واجهة مستوية مستندة إلى لوحة من نوع "أوليد" (OLED) تدعم معدل تحديث مرتفع، مما يوفر سلاسة بصرية كاملة عند الانتقال بين التطبيقات وأثناء الألعاب، بالتزامن مع استخدام طبقة زجاجية واقية محسنة مضادة للخدوش والصدمات ومقاومة للانعكاسات الضوئية في بيئات الإضاءة الخارجية الساطعة.

سعة الذاكرة وجداول الإطلاق المتوقعة في الأسواق

وأشارت وثائق التسجيل لخطوط التوزيع إلى أن هاتف Google Pixel 11a سيتوفر بخيارات متعددة لسعة التخزين الداخلية تبدأ من 128 جيجابايت (GB)، معززة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) ذات كفاءة عالية لإدارة العمليات الخلفية للنظام بسلاسة تامة، بالإضافة إلى تزويد الهاتف ببطارية ذات سعة كبيرة تدعم تقنية الشحن السريع عبر منفذ القياس العالمي المعتمد.

ولم تحدد شركة جوجل في أي مستندات رسمية حتى الآن الموعد الدقيق لإجراء المؤتمر الصحفي المخصص للكشف عن الهاتف أو التفاصيل الرقمية النهائية الخاصة بالأسعار ومواعيد التوفر الفعلي في منافذ التجزئة، وتلتزم الشركة الأمريكية فرض سياسة السرية التجارية على خطوط تطوير منتجاتها لحين اقتراب الحدث الرسمي الطرح بالأسواق العالمية.