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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول أثناء إبحارها في مضيق هرمز

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، الثلاثاء، تلقيها بلاغاً عن حادث بحري وقع على بعد نحو 8 أميال بحرية شمال شرقي منطقة ليما في سلطنة عُمان.


وقالت الهيئة، في بيان، إنها تلقت عدة بلاغات تفيد بأن ناقلة نفط أرسلت نداء عبر قناة الطوارئ البحرية VHF Channel 16، أبلغت فيه بأنها تعرضت للإصابة بمقذوف مجهول أثناء إبحارها في مضيق هرمز.

وأضافت أن السلطات المختصة باشرت التحقيق في ملابسات الحادث.

وتعرضت ثلاث سفن يونانية لهجمات بمقذوفات مجهولة خلال يوم الاثنين أثناء إبحارها في محيط مضيق هرمز، في تصعيد يثير مخاوف متزايدة بشأن أمن الملاحة في أحد أهم ممرات الطاقة العالمية. وأفادت وكالة رويترز بأن سفينة شحن يونانية أصيبت بمقذوف أدى إلى اندلاع حريق على متنها، فيما أعلنت شركة Dynacom Tankers اليونانية أن ناقلتي النفط "كافومالياس" و"أخيلوس" تعرضتا أيضاً لهجمات قبالة سواحل سلطنة عُمان.

وأسفر الهجوم على "كافومالياس" عن حريق في غرفة المحركات وإجلاء كامل الطاقم الذي أنقذته السلطات العُمانية، بينما توجهت "أخيلوس" إلى منطقة رسو آمنة لإجراء فحوص فنية، دون تسجيل إصابات أو تسرب نفطي.

حادث بحري عُمان هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ليما مضيق هرمز

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