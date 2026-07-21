زلاتان يهاجم باريديس بعنف ويودّع التحليل التلفزيوني

شنّ الأسطورة السويدية زلاتان إبراهيموفيتش، هجومًا لاذعًا على الأرجنتيني لياندرو باريديس، بسبب تصرفاته خلال نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا، معتبرًا أن سلوكه داخل الملعب كان بعيدًا عن الاحترافية.

وقال زلاتان، خلال ظهوره على شبكة "فوكس سبورتس": "كان يمكن لباريديس أن يكون سعيدًا لأنني لم أكن في الملعب، لو كنت هناك لكنت نطحته برأسي وطُردت، ما فعله تصرف غير احترافي".

انتقاد للاعبي إسبانيا

ولم تقتصر انتقادات إبراهيموفيتش على باريديس، بل امتدت إلى لاعبي المنتخب الإسباني، بعدما رأى أنهم لم يدافعوا عن زملائهم خلال الأحداث التي شهدها النهائي.

وأضاف: "لا أعرف ماذا كان يفعل اللاعبون الإسبان؟ كانوا يشاهدون فقط لاعبًا يعتدي على زميلهم دون أي رد فعل".

نهاية مفاجئة لتجربة التحليل

وفي ختام ظهوره، أعلن زلاتان بشكل مفاجئ اعتزال العمل كمحلل تلفزيوني، بعد تجربة قصيرة استمرت نحو شهر ونصف خلال منافسات كأس العالم.

وقال مخاطبًا زملاءه في الاستوديو: "تحدثت كثيرًا خلال الشهر ونصف الماضيين، لكن هذه ستكون كلماتي الأخيرة.. أشكر أليكسي لالاس، وتيري هنري، وريبيكا لو، كما أشكر فوكس وكل من تابعني".

"المرة الأولى والأخيرة"

واختتم النجم السويدي تصريحاته مؤكدًا أن تجربته الإعلامية لن تتكرر، قائلًا: "استمتعت كثيرًا بهذه التجربة، لكنها كانت الأولى والأخيرة بالنسبة لي"، ليضع بذلك نهاية سريعة لمسيرته في التحليل التلفزيوني، بعدما ترك بصمته المعتادة بالتصريحات الجريئة والمثيرة للجدل.