لياندرو باريديس: شرف عظيم أن أكون جزءاً من أفضل منتخب أرجنتيني في التاريخ

وجه لياندرو باريديس لاعب منتخب الارجنتين رسالة للجماهير بعد خسارة لقب بطولة كأس العالم 2026 أمام إسبانيا في المباراة النهائية بنتيجة 1-0

وقال باريديس خلال تصريحاته: شكراً يا أرجنتين، أحبكِ اليوم وإلى الأبد، اليوم أكتب وقلبي يعتصره الألم، لأننا لم نتمكن من منحكم تلك الفرحة التي كان وطننا يستحقها كثيراً.

وواصل : لكنني أغادر وأنا مفعم بالفخر، لأننا قدمنا كل ما لدينا، ورفعنا راية بلادنا مجدداً إلى أعلى مكان ،شكراً لكل من كان جزءاً من هذا المنتخب، ولهذه المجموعة من اللاعبين التي قاتلت حتى آخر ثانية من كل مباراة، وبذلت حياتها من أجل تمثيل هذا القميص بأفضل صورة.

واختتم باريديس تصريحاته قائلا: لقد كان شرفاً عظيماً أن أكون جزءاً من أفضل منتخب أرجنتيني في التاريخ.

وصول بعثة الأرجنتين لبلادها

عادت بعثة منتخب الأرجنتين رسميًا إلى البلاد، بعدما أنهت مشوارها في نهائي كأس العالم 2026، الذي اكتفت خلاله بالحصول على المركز الثاني عقب الخسارة أمام منتخب إسبانيا بهدف دون رد في المباراة النهائية.

ووصلت الطائرة التي أقلت عددًا من لاعبي المنتخب وأعضاء الجهاز الفني إلى مطار إيزيزا الدولي في العاصمة بوينس آيرس، وسط إجراءات تنظيمية واسعة واستقبال جماهيري لافت.

واحتشد آلاف المشجعين منذ ساعات مبكرة في محيط المطار وعلى امتداد الطرق المؤدية إلى مقر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، من أجل استقبال اللاعبين والجهاز الفني، تعبيرًا عن تقديرهم للمشوار الذي قدمه المنتخب طوال البطولة، رغم خسارة اللقب في المباراة النهائية.

وحرصت الجماهير على رفع الأعلام وترديد الهتافات الداعمة، فيما جرى فرش السجاد الأحمر لاستقبال أفراد البعثة، كما عزفت الفرقة الموسيقية العسكرية الأغنية الشهيرة التي ارتبطت بإنجازات المنتخب خلال السنوات الأخيرة، في مشهد عكس استمرار الدعم الشعبي للفريق.