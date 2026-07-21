رئيس الأرجنتين: الوضع مؤلم للغاية.. وما حدث كان استثنائيا

تحدث خافيير ميلى رئيس الأرجنتين بعد عودة جزء من المنتخب إلى البلاد، مؤكدا أنه لن تُقام احتفالات رسمية، وهو قرار اتخذه اللاعبون، عقب هزيمتهم أمام إسبانيا فى نهائى كأس العالم 2026.

وقال الرئيس لقناة LN+، إن الحكومة قدمت ستة خيارات للاحتفالات بالمنتخب بالتنسيق مع مقاطعة بوينس آيرس ومدينة بوينس آيرس.

وأضاف تعليقاً على القرار الذى اتخذه الفريق بقيادة ليونيل سكالونى: "أُتيحت للاعبين ستة خيارات للاحتفال. ونظراً للحزن الذى شعروا به لعدم فوزهم فى المباراة النهائية، فقد قرروا عدم الاحتفال".



وتابع :"دعونا نحترم القرار الذى اتخذه اللاعبون. من الصعب أيضاً معرفة أنك كنت قريباً جداً من تحقيق ذلك ولم تُوفق. إنه وضع مؤلم للغاية".



وختم قائلا: "اعتبر ما حققه المنتخب «حدثاً استثنائياً»، لا يبدو لى أمراً طبيعياً أو مألوفاً أن يصل فريق، فى أربع بطولات لكأس العالم، إلى ثلاث نهائيات، ويفوز بواحدة، وكان بإمكانه الفوز بأخرى. إنه إنجاز هائل".