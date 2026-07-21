قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرس الثوري يستهدف في هجوم صاروخي منشآت عسكرية بقاعدة أمريكية بالأردن
بعد إسدال الستار على مونديال 2026.. أين جاءت مصر والمغرب وبقية العرب في الترتيب النهائي لكأس العالم؟
وزيرا الرياضة والتخطيط يبحثان الآليات التنفيذية لإطلاق مشروع "اقتصاد الشباب"
الكرة الذهبية تشتعل بعد مونديال 2026.. من يخطف تاج الأفضل في العالم؟
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21 يوليو.. عيار 21 بكام حاليا؟
وزير الصحة: مصر تُحقق قفزة نوعية في مواجهة السرطان.. تراجع تاريخي في الوفيات والإصابات
أسعار الذهب الآن في مصر
بعد تداول فيديو الواقعة.. إجراءات حاسمة ضد سائق ميكروباص بموقف طهطا في سوهاج لاتهامه بالتعدي على بلوجر شهيرة
ذكرى انطلاق التلفزيون المصري.. من لحظة الميلاد إلى ذاكرة وطن لا تنطفىء
الولايات المتحدة تعلن إكمال جولة جديدة من الضربات ضد إيران
الأربعاء والخميس.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
هل سنواجه أزمة طاقة بسبب الأحداث العالمية؟.. وزراء سابقون يعلقون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس الأرجنتين: الوضع مؤلم للغاية.. وما حدث كان استثنائيا

خافيير ميلى رئيس الأرجنتين
خافيير ميلى رئيس الأرجنتين
علا محمد

تحدث خافيير ميلى رئيس الأرجنتين بعد عودة جزء من المنتخب إلى البلاد، مؤكدا أنه لن تُقام احتفالات رسمية، وهو قرار اتخذه اللاعبون، عقب هزيمتهم أمام إسبانيا فى نهائى كأس العالم 2026.

وقال الرئيس لقناة LN+، إن الحكومة قدمت ستة خيارات للاحتفالات بالمنتخب بالتنسيق مع مقاطعة بوينس آيرس ومدينة بوينس آيرس.

وأضاف تعليقاً على القرار الذى اتخذه الفريق بقيادة ليونيل سكالونى: "أُتيحت للاعبين ستة خيارات للاحتفال. ونظراً للحزن الذى شعروا به لعدم فوزهم فى المباراة النهائية، فقد قرروا عدم الاحتفال".


وتابع :"دعونا نحترم القرار الذى اتخذه اللاعبون. من الصعب أيضاً معرفة أنك كنت قريباً جداً من تحقيق ذلك ولم تُوفق. إنه وضع مؤلم للغاية".


وختم قائلا: "اعتبر ما حققه المنتخب «حدثاً استثنائياً»، لا يبدو لى أمراً طبيعياً أو مألوفاً أن يصل فريق، فى أربع بطولات لكأس العالم، إلى ثلاث نهائيات، ويفوز بواحدة، وكان بإمكانه الفوز بأخرى. إنه إنجاز هائل".

خافيير ميلى رئيس الأرجنتين الأرجنتين إسبانيا أس العالم نهائى كأس العالم 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من "أصعب أسبوع في يوليو".. طقس شديد الحرارة اليوم

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-7-2026.. عيار 21 وصل كام؟

موعد إجازة المولد النبوي 2026.. هل تُرحّل إلى نهاية الأسبوع؟

موعد إجازة المولد النبوي 2026.. هل ترحل إلى نهاية الأسبوع؟

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في البنوك المصرية

استقرار وترقب.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في البنوك المصرية

ايناس صابر

مجنونة العوضي: أنا متأكدة أني هبقى مراته ومحدش هيحبه قدي

منتخب مصر

قفز 5 مراكز.. تصنيف منتخب مصر بعد انتهاء كأس العالم

كوكوريلا

حقيقة ظهور كوكوريلا بكأس العالم داخل كيس قمامة.. هل كانت النسخة الأصلية؟

احمد موسى

بقولكم أهو ولحد أول أغسطس | أحمد موسى يعلن خبرا غير متوقع على الهواء

ترشيحاتنا

ارشيفية

باحث بالعلاقات الدولية: عودة الملف النووي الإيراني تكشف تردد واشنطن

الدولار

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

الأرصاد الجوية

القاهرة 38.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026

بالصور

يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق

يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق
يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق
يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق

اضطربات هضمية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟

طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم

طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم
طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم
طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم

سعر ومواصفات السيارة GAC GS4 MAX موديل 2027

السيارة GS4 MAX
السيارة GS4 MAX
السيارة GS4 MAX

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد