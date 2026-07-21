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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فيفا يرصد أرقامًا تاريخية بعد مونديال 2026 .. وإنجاز مصري يتصدر المشهد بعد 92 عامًا

كأس العالم
كأس العالم
إسلام مقلد

استعرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أبرز الأرقام والإحصائيات التي شهدتها بطولة كأس العالم 2026، والتي أُقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعدما شهدت النسخة تسجيل العديد من الأرقام القياسية على المستويين الجماهيري والفني.

إنجاز تاريخي للفراعنة

سلط "فيفا" الضوء على فوز منتخب مصر على نيوزيلندا بنتيجة 3-1، باعتباره أول انتصار للفراعنة في تاريخ مشاركاتهم بكأس العالم، لينهي المنتخب المصري انتظارًا استمر 92 عامًا منذ ظهوره الأول في نسخة 1934.

أبرز أرقام كأس العالم 2026

308 أهداف: أعلى حصيلة تهديفية في تاريخ البطولة.

6,810,966 مشجعًا: رقم قياسي جديد للحضور الجماهيري، متجاوزًا الرقم السابق المسجل في مونديال 1994 بالولايات المتحدة.

إسبانيا: أول دولة تجمع في الوقت نفسه بين لقبي كأس العالم للرجال والسيدات.

7 انتصارات متتالية: حققت إسبانيا اللقب بعد سلسلة انتصارات متواصلة، في إنجاز لم يتفوق عليه سوى منتخب البرازيل بـ11 انتصارًا متتاليًا بين نسختي 2002 و2006.

الدقيقة 106: شهدت تسجيل هدف فيران توريس الحاسم في نهائي البطولة، ليصبح ثاني أحدث هدف يمنح إسبانيا اللقب بعد هدف أندريس إنييستا في نهائي 2010.

790 تمريرة ناجحة: سجلها الإسباني رودري، محطمًا الرقم القياسي لأكثر لاعب نجاحًا في التمرير خلال نسخة واحدة من كأس العالم.

10 أهداف: أحرزها الفرنسي كيليان مبابي ليتوج بالحذاء الذهبي، ليصبح ثالث أعلى هداف في نسخة واحدة من المونديال، خلف جوست فونتين (13 هدفًا) وساندور كوتشيس (11 هدفًا).

مصر تكتب صفحة جديدة

وأكد "فيفا" أن انتصار منتخب مصر على نيوزيلندا لم يكن مجرد فوز في مباراة، بل محطة تاريخية أنهت عقدة استمرت 92 عامًا، ليُسجل الفراعنة أول انتصار لهم في تاريخ نهائيات كأس العالم.

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