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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بالأرقام.. مبابي يتصدر الهدافين وميسي يواصل الإبداع في كأس العالم 2026

مبابي
مبابي
منتصر الرفاعي

لم تكن بطولة كأس العالم 2026 مجرد سباق نحو اللقب بل قدمت نسخة استثنائية حفلت بالأرقام الفردية اللافتة التي عكست تألق أبرز نجوم كرة القدم العالمية في مختلف الجوانب، سواء على مستوى التسجيل أو صناعة الأهداف أو بناء الهجمات أو الأداء الدفاعي.

وتوج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعدما تغلب على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي الأمريكية، ليختتم نسخة تاريخية استضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ووفقًا لتقرير نشرته شبكة Planet Football جاءت أبرز الإحصائيات الفردية بعد نهاية البطولة التي شهدت إقامة 104 مباريات على النحو التالي:

مبابي يتربع على عرش الهدافين

فرض النجم الفرنسي كيليان مبابي نفسه هدافا للبطولة بعدما سجل 10 أهداف متقدما على الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أحرز 8 أهداف، بينما جاء النرويجي إيرلينج هالاند والإنجليزي جود بيلينجهام في المركز الثالث برصيد 7 أهداف لكل منهما، ثم هاري كين وعثمان ديمبيلي برصيد 6 أهداف، والإسباني ميكيل أويارزابال بـ5 أهداف.

أوليز الأفضل في صناعة الأهداف

واصل مايكل أوليز تألقه بعدما تصدر قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بـ7 تمريرات حاسمة، متفوقًا على ليونيل ميسي وبرونو جيمارايش وكيليان مبابي ومارتن أوديجارد وإبراهيم دياز، الذين تساووا برصيد 4 تمريرات حاسمة.

ميسي يتصدر قائمة المراوغين وصناع الفرص

أكد ليونيل ميسي أن موهبته لم تتأثر بمرور السنوات بعدما تصدر قائمة أكثر اللاعبين نجاحًا في المراوغات بـ28 مراوغة ناجحة متفوقا بفارق بسيط على لامين يامال صاحب الـ27 مراوغة، فيما جاء جود بيلينجهام ثالثا بـ18 مراوغة.

كما تصدر قائد الأرجنتين قائمة أكثر اللاعبين صناعةً للفرص خلال البطولة بعدما خلق 26 فرصة متقدما على كيليان مبابي ومايكل أوليز وعثمان ديمبيلي وأشرف حكيمي الذين سجل كل منهم 18 فرصة.

رودري يفرض هيمنته في وسط الملعب

واصل الإسباني رودري تقديم مستويات مميزة، بعدما جاء في صدارة أكثر اللاعبين تنفيذا للتمريرات بـ811 تمريرة متقدما على باو كوبارسي وإيمريك لابورت ولياندرو باريديس.

ولم يقتصر تألق رودري على الجانب الهجومي، بل تصدر أيضًا قائمة أكثر اللاعبين نجاحًا في التدخلات الدفاعية بـ26 تدخلا ناجحا متفوقًا على أندريس كوباس وخوان خوسيه كاسيريس.

إحصائيات أخرى لافتة

على الجانب الآخر، تصدر نيل العيناوي قائمة أكثر اللاعبين ارتكابا للأخطاء بـ15 مخالفة، يليه لامين يامال وأندريس كوباس بـ14 مخالفة لكل منهما.

وفي مؤشر الأهداف المتوقعة (xG) جاء كيليان مبابي في الصدارة بمعدل بلغ 6.87 متقدما على ليونيل ميسي (5.28) ثم إيرلينج هالاند (4.43) وفينيسيوس جونيور (4.04) وميكيل أويارزابال (4.03).

أرقام تؤكد قيمة النجوم

وكشفت إحصائيات كأس العالم 2026 عن تنوع أدوار النجوم داخل الملعب حيث جمع مبابي بين الفاعلية الهجومية، وواصل ميسي التألق في صناعة اللعب والإبداع بينما أثبت رودري أنه أحد أكثر لاعبي الوسط تكاملا ليترك كل منهم بصمته في واحدة من أكثر نسخ كأس العالم ثراءً على مستوى الأرقام الفردية.

بطولة كأس العالم كأس العالم 2026 المنتخب الإسباني مبابي ليونيل ميسي هالاند بيلينجهام قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف

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