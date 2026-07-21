نوع خضار غير متوقع يعالج الأمراض المزمنة والقلب

تعد البسلة من أشهى أنواع الخضروات وفي نفس الوقت تساعد في الوقاية من الالتهابات وأمراض القلب وعلاجها.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك اليكم علاقة البسلة بالالتهابات والأمراض المزمنة والقلب والأمراض الجلدية.

يكافح الالتهاب

تحتوي حبات البازلاء الصغيرة هذه على كميات وفيرة من المغذيات النباتية والبوليفينولات و توفر هذه المغذيات فوائد مضادة للأكسدة وفيرة.

مضادات الأكسدة هي دفاع جسمك ضد الجذور الحرة التي يمكن أن تتلف الخلايا والأنسجة.

يمكن أن يؤدي الالتهاب الناتج عن الجذور الحرة إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وغيرها من الحالات الصحية المزمنة.

يحمي العينين والجلد

يحتوي البازلاء على نسبة عالية من اللوتين والزياكسانثين ، وهما من الكاروتينات التي تمنح البازلاء لونها الأخضر الزاهي وتشير الدراسات إلى أن اللوتين والزياكسانثين يحميان من الضوء الأزرق الضار الذي قد يُلحق الضرر بالبصر.

يساعد القلب

يحتوي البازلاء على هذه المعادن المفيدة لصحة القلب:

المغنيسيوم، الذي ينظم معدل ضربات القلب، يقلل من خفقان القلب ويخفض ضغط الدم المرتفع

البوتاسيوم الذي يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع