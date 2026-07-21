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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزير الصحة والنائب محمد الجارحي يبحثان تعزيز التعاون بين الوزارة ومؤسسة الجارحي لدعم القطاع الصحي بالفيوم

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة
الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة
فريدة محمد

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، النائب محمد الجارحي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب والرئيس التنفيذي والأمين العام لمؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في القطاع الصحي بالفيوم لخدمة أبناء المحافظة. وشهد الاجتماع مناقشة العديد من الملفات والقضايا الصحية، ومناقشة الخطة التنفيذية لتطوير المستشفيات والخدمات الصحية بالفيوم، وجاء الاجتماع بحضور عدد من قيادات الوزارة والمؤسسة.

وخلال الاجتماع؛ أكد النائب محمد الجارحي حرص مؤسسة الجارحي على المساهمة في تطوير منظومة الخدمات الصحية والعلاجية بالفيوم، ودعم جهود الدولة في القطاع الصحي، والتوسع في مختلف أوجه التعاون مع وزارة الصحة لتحسين صحة المواطنين بالمحافظة. ومن جهته أكد الوزير أهمية تعميق الشراكة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء بالخدمات الصحية، بما يتوافق مع رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

    وزير الصحة والنائب محمد الجارحي يتفقان على مشروعات ومبادرات مشتركة

وتناول الاجتماع تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الصحة ومؤسسة الجارحي لتطوير القطاع الصحي بمحافظة الفيوم لخدمة أبناء المحافظة بكافة القرى والمراكز. واتفق الجانبان على خطة تنفيذية واضحة لتحسين الخدمات الصحية لمواطني المحافظة، وفي مقدمتها:  


1.    قيام مؤسسة الجارحي بتطوير مستشفي الفيوم العام وإنشاء مبني كامل للتخصصات الباطنية الجديد بالمستشفى على مساحة 600 متر مربع، مع التزام الوزارة بفرش وتجهيز المستشفى فور الإنتهاء.
2.    بدء مؤسسة الجارحي بأعمال التطوير بمستشفى أبشواي المركزي وتخصيص الوزارة مساحة مناسبة بالمستشفى للمؤسسة لإقامة مبنى جديد لعدد من التخصصات الطبية، ورفع كفاءة البنية التحتية الصحية بمستشفيات المحافظة بمراكز إبشواي وطامية وإطسا وسنورس. 
3.    قيام وزارة الصحة بتطوير مستشفى الرمد بالفيوم وتوفير ما يلزم لها من أجهزة طبية حديثة.
4.    موافقة وزارة الصحة على ترخيص عيادات متخصصة تابعة لمؤسسة الجارحي بمختلف قري ومراكز الفيوم وفقاً للاشتراطات الصحية المعتمدة، بما يخدم أبناء الفيوم لاسيما الفئات الأكثر احتياجاً.
5.    تنفيذ وزارة الصحة بالتعاون مع مؤسسة الجارحي لسلسلة قوافل طبية وعلاجية منتظمة بواقع 2 قافلة شهرياً لتغطية كافة قري ومراكز المحافظة.
6.    التعاون بين الوزارة والمؤسسة فى دعم ورعاية الأطفال المصابين بمرض السكر بمدارس محافظة الفيوم، وتوفير ما يلزم من أجهزة لقياس السكر والتدخلات العاجلة.
7.    التعاون بين الوزارة والمؤسسة فى تنفيذ مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" بالفيوم؛ لفحص وعلاج مشكلات ضعف النظر والابصار وتوفير النظارات لطلاب المدارس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم مع بدء العام الدراسي الجديد.
8.    دراسة التعاون بين الوزارة والمؤسسة فى توفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لأبناء قرى ومراكز الفيوم من ذوي الإصابات والإعاقات الحركية.
9.    دراسة إمكانية التعاون بين الوزارة والمؤسسة لتشغيل مستشفى متخصصة فى مجال الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالفيوم، ودراسة الأماكن المقترحة والتجهيزات اللازمة. 
10.    توفير واستئجار المؤسسة لمقر ملائم لعيادة للتأمين الصحى بمدينة الفيوم كبديل للعيادة المتوقفة حاليًا بكيمان فارس والتي تخدم نحو 700 مريض يوميًا.

وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار المشروعات المتوسطة مجلس النواب

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