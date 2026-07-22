نقيب الأطباء: العدالة تبدأ بتحقيق نزيه في أزمة مستشفى قنا العام

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن واقعة مستشفى قنا العام تستوجب تحقيقًا شفافًا يكشف جميع ملابساتها، مشيرًا إلى أن ما حدث أثار حالة من الاستياء، الأمر الذي يتطلب التعامل معه بمنتهى الجدية والموضوعية.

وقال عبد الحي، خلال تصريحات لبرنامج "ستوديو إكسترا" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن النقابة ترفض أي تقصير في أداء المنظومة الصحية، مؤكدًا عدم التهاون في محاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره في الواقعة.

ضمان تحقيق العدالة

ولفت نقيب الأطباء إلى ضرورة عدم التسرع في إصدار الأحكام أو اتخاذ قرارات قبل الوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الواقعة، مؤكدا أن التحقيقات الشاملة هي السبيل للوصول إلى الحقائق وضمان تحقيق العدالة.