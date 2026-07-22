مدافع منتخب الجزائر يعلن اعتزاله اللعب الدولي

أعلن المدافع الجزائري عيسى ماندي اعتزاله اللعب الدولي، مُنهيًا مسيرة طويلة مع منتخب الجزائر امتدت لأكثر من عقد، دافع خلالها عن ألوان "محاربي الصحراء" في مختلف الاستحقاقات القارية والعالمية.

ونشر ماندي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك"، أكد فيه أن تمثيل المنتخب الجزائري كان شرفا كبيرا بالنسبة إليه، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لإنهاء مشواره الدولي.

وأضاف: "اللعب لمنتخب الجزائر كان أمرا استثنائيا وجميلا بالنسبة لي، ومنحني مشاعر لا توصف، لكن حانت اللحظة المناسبة لأقول وداعا بعدما أديت واجبي كاملا تجاه بلدي".

وبدأ ماندي مسيرته الدولية في 5 مارس 2014، عندما خاض أول مباراة له بقميص المنتخب الجزائري أمام منتخب سلوفينيا، في لقاء انتهى بفوز "الخضر" بهدفين دون رد.

أرقامه

وخلال مسيرته، خاض عيسى ماندي 123 مباراة دولية، سجل خلالها 8 أهداف، وشارك في العديد من البطولات الكبرى، ليصبح أحد أكثر اللاعبين تمثيلا للمنتخب الجزائري.