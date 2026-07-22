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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناشئات مصر يفتتحن مشوارهن في بطولة أفريقيا للطائرة تحت 18 عاما بفوز كبير على الجزائر

ناشئات مصر
ناشئات مصر
حمزة شعيب

استهل منتخب مصر للناشئات تحت 18 عامًا للكرة الطائرة مشواره في بطولة أفريقيا المقامة على صالة نادي بايونيرز بمدينة الإسكندرية، بتحقيق فوز مستحق على نظيره الجزائري بثلاثة أشواط دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات البطولة التي تستضيفها الإسكندرية خلال الفترة من 20 إلى 30 يوليو 2026.

وقدم المنتخب المصري أداءً قويًا منذ بداية اللقاء، وفرض سيطرته على مجريات المباراة، ليحسم الشوط الأول بنتيجة 25-14، ثم واصل تفوقه في الشوط الثاني بالنتيجة نفسها 25-14، قبل أن ينهي المباراة بالفوز في الشوط الثالث بنتيجة 25-12، مؤكدًا انطلاقته القوية في البطولة.

وبهذا الانتصار، حقق منتخب مصر أول ثلاث نقاط له في المجموعة التي تضم إلى جانبه منتخبات المغرب والجزائر وتونس والكاميرون والسنغال، ليضع أولى خطواته نحو المنافسة على التأهل للأدوار التالية.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره الكاميروني غدًا في ثاني مبارياته بالبطولة، سعيًا لمواصلة سلسلة الانتصارات وتعزيز صدارته للمجموعة.

وتضم قائمة منتخب مصر للناشئات تحت 18 عامًا اللاعبات: ندى عيسى، ملك نسيم، حنا بليغ، يارا كريمان، خديجة أبو سمرة، هانا الجهيني، كارما رضاوي، ريان محمد، كارلا بطرس، هالة رمضان، جنى حسنين، ورنا عباس.

ويقود المنتخب فنيًا الكابتن تهاني طوسون، فيما تترأس بعثة  منتخبي مصر الإعلامية منى عبد الكريم أمين صندوق الاتحاد والكابتن حسن عابد المدير التنفيذى للاتحاد مديراً للبطولة.

ناشئات مصر بطولة أفريقيا للطائرة الكرة الطائرة

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