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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وكيل لاعبين يوضح هل ينتقل حسام عبد المجيد إلى الأهلي.. وموقف حجازي وإبراهيم عادل

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد
حمزة شعيب

تحدث سامر سلامة، وكيل اللاعبين، عن عدد من الملفات الخاصة بسوق الانتقالات، أبرزها انتقال حسام عبد المجيد لاعب الزمالك السابق إلى صفوف لودوجوريتس البلغاري، إلى جانب حقيقة انتقال أحمد حجازي إلى بيراميدز، وإمكانية انضمام إبراهيم عادل إلى النادي الأهلي.

وقال سلامة، خلال ظهوره في برنامج "يا مساء الأنوار" عبر قناة MBC مصر 2، إن مفاوضات انتقال حسام عبد المجيد إلى لودوجوريتس استمرت لمدة شهرين ونصف تقريباً، مشيراً إلى أن النادي البلغاري بدأ متابعة اللاعب منذ شهر مايو الماضي قبل انطلاق منافسات كأس العالم.

وأوضح وكيل اللاعبين أن لودوجوريتس تقدم بأول عرض رسمي إلى نادي الزمالك في منتصف شهر مايو، إلا أن إدارة النادي طلبت تأجيل حسم الصفقة إلى ما بعد نهاية الموسم.

وأضاف سلامة أن راتب حسام عبد المجيد مع الفريق البلغاري، والذي يبلغ 18 مليون جنيه في الموسم، لم يكن العرض الأكبر الذي تلقاه اللاعب، موضحاً أن هناك عروضاً أخرى من أندية خليجية وصلت قيمتها إلى أربعة أضعاف هذا الرقم، لكن اللاعب فضّل خوض تجربة الاحتراف الأوروبي أولاً من أجل التطور والانتقال لاحقاً إلى مستوى أعلى.

ونفى وكيل اللاعبين أن يكون انتقال حسام عبد المجيد إلى الدوري البلغاري خطوة تمهيدية للانضمام إلى النادي الأهلي، قائلاً إن اللاعب لو كان يفكر بهذه الطريقة لانتظر حتى يناير المقبل، مؤكداً عدم وجود أي نية لدى اللاعب للانتقال إلى الأهلي في الوقت الحالي.

وعن مستقبل أحمد حجازي، كشف سامر سلامة أن اللاعب يمتلك فرصاً للعودة إلى الدوري السعودي أو الانتقال إلى الدوري الإماراتي، مشيراً إلى أن حجازي لم يحسم وجهته المقبلة حتى الآن.

وفيما يتعلق بإمكانية انتقال إبراهيم عادل إلى الأهلي، أكد سلامة أن اللاعب كانت لديه رغبة كبيرة في الاحتراف بأوروبا، مشيراً إلى عدم امتلاكه معلومات تؤكد أن اللاعب سيكون بديلاً لمحمود حسن "تريزيجيه"، معتبراً أن هذا الحديث غير دقيق.

لودوجوريتس البلغاري أحمد حجازي بيراميدز إبراهيم عادل النادي الأهلي

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