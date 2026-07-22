اكتشاف واتدا يفجر مفاجأة.. كيف سيغير خريطة الغاز والاقتصاد المصري؟

يمثل الكشف الجديد الذي حققته شركة خالدة للبترول في بئر "واتدا" بمنطقة الصحراء الغربية دفعة قوية لقطاع الغاز الطبيعي في البلاد، في ظل الجهود المستمرة لزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتعزيز أمن الطاقة. ويأتي هذا الاكتشاف في توقيت تسعى فيه الدولة إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد والاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة، خاصة مع نجاح البئر في الدخول إلى مرحلة الإنتاج بمعدلات مرتفعة خلال فترة زمنية قصيرة.

وفي هذا السياق، أكد المهندس مجدي النحاس، الخبير البترولي، أن الكشف الجديد يحمل العديد من المؤشرات الإيجابية التي تعكس كفاءة قطاع البترول المصري وقدرته على تحقيق نتائج ملموسة في ملف البحث والاستكشاف.

إنتاج سريع يعكس كفاءة قطاع البترول

وقال المهندس مجدي النحاس إن بدء إنتاج بئر "واتدا" بمعدل يصل إلى 40 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميًا يعد إنجازًا مهمًا، ليس فقط بسبب حجم الإنتاج، وإنما أيضًا بسبب السرعة التي تم بها تحويل الاكتشاف إلى إنتاج فعلي.

وأوضح أن هذه السرعة تعكس نجاح خطط وزارة البترول في تكثيف أعمال الاستكشاف والاستفادة من البنية التحتية المتطورة الموجودة بالفعل، وهو ما يقلص الفترة الزمنية بين اكتشاف الحقول وبدء الاستفادة الاقتصادية منها، ويزيد من كفاءة استغلال الاستثمارات في المناطق الواعدة، وعلى رأسها الصحراء الغربية.



دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد

وأشار الخبير البترولي إلى أن هذا الكشف يمثل إضافة حقيقية للإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، الأمر الذي سيسهم في توفير جزء من احتياجات السوق المصرية، سواء للمنازل أو القطاعات الصناعية أو محطات توليد الكهرباء.

وأضاف أن زيادة الإنتاج المحلي تعني تقليل الاعتماد على استيراد الغاز من الخارج، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على خفض فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية، ويخفف الضغوط على الاقتصاد الوطني، فضلًا عن تعزيز استقرار إمدادات الطاقة خلال الفترة المقبلة.

بنية تحتية جاهزة تحقق عائدًا سريعًا

وأكد النحاس أن سرعة ربط البئر بالشبكة القومية للغاز تعد مؤشرًا واضحًا على جاهزية البنية التحتية المصرية لاستقبال أي إنتاج جديد، وهو ما يسرّع من تحقيق العائد الاقتصادي للدولة ويزيد من كفاءة استغلال الحقول المكتشفة.

وأضاف أن توافر هذه البنية يمثل عنصر جذب مهمًا للشركات العالمية العاملة في مجال البحث والاستكشاف، حيث يمنح المستثمرين ثقة أكبر في سرعة تحويل الاكتشافات إلى مشروعات إنتاجية تحقق عوائد اقتصادية في وقت قياسي.



مكاسب اقتصادية واستراتيجية

وأوضح المهندس مجدي النحاس أن العوائد المتوقعة من هذا الكشف تتجاوز زيادة الإنتاج فقط، إذ تشمل رفع إيرادات الدولة من قطاع الغاز، وخفض تكلفة الاستيراد، وتعزيز أمن الطاقة، إلى جانب تحقيق أفضل استفادة ممكنة من الحقول والبنية التحتية القائمة.

كما أشار إلى أن استمرار تحقيق اكتشافات جديدة يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وإنتاج الطاقة، ويدعم ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في قطاع البترول المصري، بما يفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات خلال السنوات المقبلة.



واختتم المهندس مجدي النحاس تصريحاته بالتأكيد على أن كشف "واتدا" يمثل خطوة إيجابية ومهمة ضمن استراتيجية الدولة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أنه رغم أن هذا الاكتشاف وحده لا يمثل حلًا كاملًا لجميع تحديات سوق الطاقة، فإنه يضيف لبنة جديدة في مسار تحقيق الاكتفاء التدريجي من الغاز الطبيعي. وأكد أن استمرار أعمال البحث والاستكشاف، إلى جانب تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات، سيمنح الاقتصاد المصري مزيدًا من القوة، ويضمن استدامة موارد الطاقة بما يدعم خطط التنمية خلال المرحلة المقبلة.