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البترول تعلن كشفًا جديدًا للغاز في الصحراء الغربية وإنتاج 40 مليون قدم مكعب يوميًا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البترول تعلن كشفًا جديدًا للغاز في الصحراء الغربية وإنتاج 40 مليون قدم مكعب يوميًا

الغاز
الغاز
أمل مجدى

 نجحت شركة خالدة للبترول في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم معدلات الإنتاج والإسراع بتنمية الاكتشافات الجديدة، في تحقيق كشف جديد للغاز من خلال حفر بئر *واتدا* الاستكشافي العميق بالصحراء الغربية، على عمق 15 ألف قدم ، حيث تعد خالدة الشركة المشتركة بين الهيئة المصرية العامة للبترول والمستثمر شركة اباتشي العالمية.

وأظهرت التسجيلات الكهربائية للبئر مؤشرات إيجابية أكدت وجود تراكيب حاملة للغاز، فيما أسفرت اختبارات الإنتاج النهائية، التي أُجريت فور الانتهاء من أعمال الحفر، عن تحقيق معدل إنتاج بلغ 40 مليون قدم مكعب من الغاز  يوميًا، بما يعكس الإمكانات الواعدة للبئر ويعزز جهود زيادة الإنتاج المحلي.

وبالتوازي مع أعمال الحفر والاختبارات، انتهت الشركة من تنفيذ خط إنتاج جديد بطول 10 كم باستثمارات 2.3 مليون دولار، بما مكّن من سرعة نقل الإنتاج وربط البئر بالبنية التحتية القائمة، في إطار خطة تسريع وضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج.

وشهد أمس بدء الإنتاج الفعلي وضخ الغاز من البئر الجديدة، على أن يتم استكمال ربطها بالشبكة القومية للغاز قبل نهاية يوليو الجاري، وفقًا للبرنامج الزمني المستهدف، بما يسهم في دعم منظومة إمدادات الغاز ، ويؤكد استمرار نجاح جهود تكثيف أعمال الاستكشاف بالصحراء الغربية.

البترول الغاز النفط خالدة وزارة البترول

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