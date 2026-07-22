قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مع ارتفاع درجات الحرارة .. علامات ضربة الشمس التي تستوجب الإسعاف فورًا
الأقمار الصناعية تكشف سيطرة الاحتلال على 65% من غزة
وزير المالية: رسائل محفزة لدعم المصدرين و 48 مليارًا مخصصات بالموازنة
6 قرارات في الزمالك بشأن بيع وإعارة اللاعبين
رئيس النواب: ثورة 23 يوليو يوم مجيد شكّل وجدانًا جديدًا ومنعطفًا تاريخيًا في مسيرة الوطن
نيفين منصور: صرف 12.6 مليار جنيه بمخصصات بالموازنة لدعم 2500 شركة مصدرة
وعاظ الأزهر ينتشرون على المقاهي ومراكز الشباب في قوافل لتصحيح المفاهيم المغلوطة.. صور
أطول جوازة استمرت 4 سنوات.. عمر خيرت يكشف عدد زيجاته
جيش الاحتلال: لا شظايا داخل إسرائيل بعد الهجوم الصاروخي على العقبة
وزير الكهرباء: استمرار خطة دعم وتقوية الشبكة القومية لمواكبة الزيادة فى الطلب
رسالة ثقة جديدة.. وزير الصناعة يشهد دخول السيارات الأمريكية إلى السوق المحلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وعاظ الأزهر ينتشرون على المقاهي ومراكز الشباب في قوافل لتصحيح المفاهيم المغلوطة.. صور

وعاظ الأزهر على المقاهي
وعاظ الأزهر على المقاهي
محمد شحتة

انتشر وعاظ الأزهر الشريف، على المقاهي والنوادي ومراكز الشباب والمساجد، في قوافل دعوية للوصول إلى الشباب والنشء في الشوارع وتعليمهم صحيح الدين وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

وتحظى قوافل وعاظ الأزهر، بإقبال كبير من الشباب والفتيات للحصول على المعلومات الدينية الصحيحة والأحكام الشرعية السليمة.

قوافل مجمع البحوث الإسلامية

وفي وقت سابق، أطلق مجمع البحوث الإسلامية قافلةً دعويَّة وتوعويَّة إلى مدن (حلايب وشلاتين وأبو رماد) وعدد من مناطق محافظة البحر الأحمر بإشراف من فضيلة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد الجندي، وتنسيق الأمانة المساعدة للدعوة والإعلام الديني بالمجمع؛ لتعزيز الوعي الدِّيني والمجتمعي، وترسيخ قِيَم الوسطيَّة والاعتدال، ومواجهة الظواهر السلبيَّة.

وانطلقت القافلة ضمن خطة دعويَّة متكاملة تستهدف الوصول المباشر إلى مختلِف الفئات، من خلال برامج ميدانيَّة تنوَّعت بين النَّدوات والمحاضرات واللقاءات المباشرة، إلى جانب الزيارات الميدانيَّة للمؤسَّسات التعليميَّة والدعويَّة والخدميَّة؛ بما يعكس توجُّهًا واضحًا نحو تطوير أدوات العمل الدَّعوي ورَبْطها باحتياجات الواقع.

وشهدت فعاليَّات القافلة انتشارًا واسعًا لوعَّاظ مجمع البحوث الإسلاميَّة في المساجد؛ إذْ أُقيمت الدروس والنَّدوات التي تناولتْ قضايا الوعي الدِّيني، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، والتحذير مِنَ الشَّائعات، وتعزيز القِيَم الأخلاقيَّة، في إطار خطابٍ دعويٍّ يُراعِي طبيعة المجتمع واحتياجاته.

وعاظ الأزهر يلقون خطبة الجمعة

كما ألقى الوعَّاظ خطبة الجمعة في عدد مِنَ المساجد بمناطقَ متفرِّقةٍ، شملت مدن: (رأس غارب، وسفاجا، والقصير)، إلى جانب مدينة (شلاتين)؛ وهو ما أسهم في توسيع نطاق التأثير والوصول إلى أكبر عدد مِنَ المواطنين في وقتٍ واحد، خاصَّة في ظل الإقبال الملحوظ مِنَ الأهالي على حضور هذه الفعاليَّات.

وامتدَّت أنشطة القافلة إلى المدارس والمعاهد الأزهريَّة؛ إذْ نظَّم الوعَّاظ عددًا مِنَ المحاضرات التوعويَّة التي استهدفت الطلاب، وركَّزت على بناء الشخصيَّة، وتعزيز الانتماء، وترسيخ السلوكيَّات الإيجابيَّة؛ بما يعكس اهتمام #الأزهر الشريف بالاستثمار في وعي النَّشء بوصفه ركيزةً أساسيَّةً في بناء المجتمع.

الأزهر وعاظ الأزهر المقاهي النوادي مراكز الشباب صحيح الدين تصحيح المفاهيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كأس العالم

منتخب مصر يحتل مركزًا سلبيًا في إحصائيات كأس العالم 2026 | تفاصيل

أحداث نهائي كأس العالم

قرار عاجل من فيفا بشأن أحداث مباراة إسبانيا والأرجنتين .. ماذا حدث؟

مشغولات ذهبية

عيار 21 يقترب من 6 آلاف .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

حامد عبدالله

إنبي يوافق على رحيل حامد عبد الله إلى الأهلي .. بشرط

أسعار الدواجن

بعد جدل الهرمونات .. هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم

ترامب وبن سلمان

اتفاق تاريخي .. ترامب يوافق على منح السعودية برنامجًا نوويًا و«اليورانيوم» في الطريق

محمد صلاح

أسطورة تركيا يتحدّث عن انتقال محمد صلاح إلى بشكتاش .. ويؤكد: سيصبح قائد الفريق

الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر اليوم الأربعاء 22-7-2026

ترشيحاتنا

منتخب تونس

تونس تهزم السنغال بثلاثية نظيفة في بطولة أفريقيا لناشئات الكرة الطائرة

برشلونه

برشلونة يقترب من الإعلان عن مواجهة الأهلي في كأس جوان غامبر

ميار الشريف

وزير الرياضة يهنئ ميار شريف بعد تتويجها بلقب بطولة ياش المفتوحة للتنس

بالصور

مع ارتفاع درجات الحرارة .. علامات ضربة الشمس التي تستوجب الإسعاف فورًا

مع ارتفاع الحرارة.. علامات ضربة الشمس التي تستوجب الإسعاف فورًا
مع ارتفاع الحرارة.. علامات ضربة الشمس التي تستوجب الإسعاف فورًا
مع ارتفاع الحرارة.. علامات ضربة الشمس التي تستوجب الإسعاف فورًا

تكثيف أعمال التشجير وتجميل الشوارع والميادين بمدن وقرى الشرقية

تشجير
تشجير
تشجير

بخطوات سهلة .. طريقة عمل الجبن من اللبن الرايب في المنزل

طريقة عمل الجبن
طريقة عمل الجبن
طريقة عمل الجبن

احذر .. 10 أشياء لا تضعها في الميكروويف أبدًا

10 أشياء لا تضعها في الميكروويف أبدًا
10 أشياء لا تضعها في الميكروويف أبدًا
10 أشياء لا تضعها في الميكروويف أبدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

المزيد