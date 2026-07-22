وعاظ الأزهر ينتشرون على المقاهي ومراكز الشباب في قوافل لتصحيح المفاهيم المغلوطة.. صور

انتشر وعاظ الأزهر الشريف، على المقاهي والنوادي ومراكز الشباب والمساجد، في قوافل دعوية للوصول إلى الشباب والنشء في الشوارع وتعليمهم صحيح الدين وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

وتحظى قوافل وعاظ الأزهر، بإقبال كبير من الشباب والفتيات للحصول على المعلومات الدينية الصحيحة والأحكام الشرعية السليمة.

قوافل مجمع البحوث الإسلامية

وفي وقت سابق، أطلق مجمع البحوث الإسلامية قافلةً دعويَّة وتوعويَّة إلى مدن (حلايب وشلاتين وأبو رماد) وعدد من مناطق محافظة البحر الأحمر بإشراف من فضيلة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد الجندي، وتنسيق الأمانة المساعدة للدعوة والإعلام الديني بالمجمع؛ لتعزيز الوعي الدِّيني والمجتمعي، وترسيخ قِيَم الوسطيَّة والاعتدال، ومواجهة الظواهر السلبيَّة.

وانطلقت القافلة ضمن خطة دعويَّة متكاملة تستهدف الوصول المباشر إلى مختلِف الفئات، من خلال برامج ميدانيَّة تنوَّعت بين النَّدوات والمحاضرات واللقاءات المباشرة، إلى جانب الزيارات الميدانيَّة للمؤسَّسات التعليميَّة والدعويَّة والخدميَّة؛ بما يعكس توجُّهًا واضحًا نحو تطوير أدوات العمل الدَّعوي ورَبْطها باحتياجات الواقع.

وشهدت فعاليَّات القافلة انتشارًا واسعًا لوعَّاظ مجمع البحوث الإسلاميَّة في المساجد؛ إذْ أُقيمت الدروس والنَّدوات التي تناولتْ قضايا الوعي الدِّيني، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، والتحذير مِنَ الشَّائعات، وتعزيز القِيَم الأخلاقيَّة، في إطار خطابٍ دعويٍّ يُراعِي طبيعة المجتمع واحتياجاته.

وعاظ الأزهر يلقون خطبة الجمعة

كما ألقى الوعَّاظ خطبة الجمعة في عدد مِنَ المساجد بمناطقَ متفرِّقةٍ، شملت مدن: (رأس غارب، وسفاجا، والقصير)، إلى جانب مدينة (شلاتين)؛ وهو ما أسهم في توسيع نطاق التأثير والوصول إلى أكبر عدد مِنَ المواطنين في وقتٍ واحد، خاصَّة في ظل الإقبال الملحوظ مِنَ الأهالي على حضور هذه الفعاليَّات.

وامتدَّت أنشطة القافلة إلى المدارس والمعاهد الأزهريَّة؛ إذْ نظَّم الوعَّاظ عددًا مِنَ المحاضرات التوعويَّة التي استهدفت الطلاب، وركَّزت على بناء الشخصيَّة، وتعزيز الانتماء، وترسيخ السلوكيَّات الإيجابيَّة؛ بما يعكس اهتمام #الأزهر الشريف بالاستثمار في وعي النَّشء بوصفه ركيزةً أساسيَّةً في بناء المجتمع.