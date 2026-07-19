عميد علوم الأزهر يدرب الأئمة والوعاظ على استخدام الذكاء الاصطناعي في الدعوة.. صور

نظمت أكاديمية الأزهر العالمية؛ محاضرة علمية بعنوان «هندسة الأوامر وبناء التطبيقات الذكية.. دليل منهجي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الدعوة والبحث الشرعي»، ألقاها الدكتور أحمد رمضان صوفي، عميد كلية العلوم للبنين بالقاهرة – جامعة الأزهر، وذلك لتأهيل وعاظ الأزهر الشريف لمواكبة التحول الرقمي.

وتناول عميد كلية العلوم بجامعة الأزهر، مفهوم هندسة الأوامر (Prompt Engineering) بوصفها إحدى المهارات الأساسية للتعامل الفعّال مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن جودة المخرجات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بدقة صياغة الأوامر، وحسن تحديد الأهداف، وتوفير السياق المناسب، وهو ما يسهم في الحصول على نتائج أكثر دقة وفاعلية.

استخدام الذكاء الاصطناعي في الدعوة

كما استعرض التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في مجالات الدعوة والبحث الشرعي، مبينًا سبل الاستفادة منها في إعداد المادة العلمية، وصياغة المحتوى الدعوي، وتنظيم المعلومات، ودعم البحث العلمي، مع التأكيد على أن هذه التقنيات تمثل أدوات مساعدة لا تغني عن التأصيل الشرعي، ولا عن دور العالم والداعية في التحقق من المعلومات ومراجعتها وفق الضوابط العلمية والمنهجية.

وأكد أهمية امتلاك الداعية للمهارات الرقمية التي تمكنه من توظيف التقنيات الحديثة بكفاءة، بما يسهم في تطوير الخطاب الدعوي، وتعزيز حضوره في البيئة الرقمية، مع الالتزام بالقيم المهنية والأخلاقية التي تحفظ مصداقية المحتوى، وتصون رسالة الأزهر الشريف في نشر الوسطية والاعتدال.

يأتي هذا البرنامج في إطار رؤية أكاديمية الأزهر العالمية الرامية إلى بناء قدرات الدعاة، وإكسابهم المعارف والمهارات التي تعينهم على مواكبة التطورات المتلاحقة، بما يسهم في تجديد وسائل الدعوة، وتعزيز حضور الخطاب الأزهري الوسطي في البيئة الرقمية، وترسيخ رسالة الأزهر الشريف في نشر الوسطية والسلام والتعايش.