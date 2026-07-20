السيدة انتصار السيسي تستقبل قرينة رئيس الجبل الأسود وتتجول معها في معرض ديارنا بالعلمين

أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها بلقاء ميلينا ميلاتوفيتش، السيدة الأولى لجمهورية الجبل الأسود، وذلك على هامش زيارتها إلى مدينة العلمين.

وقالت السيدة انتصار السيسي، في منشور عبر حساباتها الرسمية، إنها سعدت بهذا اللقاء الذي يعكس عمق العلاقات الودية بين البلدين، مشيرة إلى أنهما تجولتا معًا داخل معرض "ديارنا" بمدينة العلمين.

معرض "ديارنا" ينبض بروح مصر

وأكدت أن معرض "ديارنا" ينبض بروح مصر، ويجسد أصالة التراث المصري، ويعكس الاعتزاز بالهوية الوطنية من خلال ما يضمه من منتجات وحرف يدوية تعبر عن الموروث الثقافي المصري، وتبرز إبداعات الحرفيين من مختلف المحافظات.

ويعد معرض "ديارنا" أحد أبرز الفعاليات الداعمة للحرف التراثية والصناعات اليدوية، حيث يتيح للعارضين تسويق منتجاتهم، ويعكس التنوع الثقافي والفني الذي تتميز به مصر.