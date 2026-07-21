الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ليلية جديدة ضد أهداف في إيران

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الاثنين، تنفيذ جولة جديدة من الضربات العسكرية الليلية ضد أهداف داخل إيران، وذلك بأوامر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان على منصة (إكس)، إن الضربات تستهدف "مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز".

ولم يكشف البيان عن طبيعة الأهداف التي تعرضت للقصف أو حجم الخسائر الناجمة عن الضربات، كما لم يحدد المواقع التي استهدفتها العمليات العسكرية.

وتأتي هذه الضربات في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، واستمرار المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والتجارة العالمية.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجانب الإيراني بشأن الضربات الأمريكية أو حجم الأضرار التي خلفتها.

م ن / م م ر