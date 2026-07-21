أخبار السيارات| أفضل 5 سيارات اقتصادية في مصر.. ماذا تقدم فولفو EX90 الجديدة.. موديلات مستعملة بمتوسط 400 ألف جنيه

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

بمحركات كهربائية.. ماذا تقدم فولفو EX90 الجديدة

تعد فولفو واحدة من أقدم شركات صناعة السيارات في العالم، إذ تأسست في السويد واستطاعت على مدار تاريخها بناء سمعة قوية بفضل تركيزها على معايير السلامة والجودة والاعتمادية.

أفضل 5 سيارات مستعملة بمتوسط 400 ألف جنيه

شهد سوق السيارات المصري، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، بعد موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم، فيما ثبَّت البعض الآخر الأسعار؛ بعد ‏تداعيات الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏

سعر ومواصفات بي إم دبليو M2 موديل 2026 في السوق السعودي

تقدم بي إم دبليو مجموعة واسعة من سياراتها في السوق السعودي، وتأتي إصدارات الفئة الثانية ضمن أبرز الخيارات التي توفرها العلامة الألمانية، فيما تمثل M2 النسخة الأعلى أداءً داخل هذه العائلة.

أفضل 5 سيارات اقتصادية موديل 2026 في مصر

يضم السوق المصري الكثير من الإصدارات الاقتصادية، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات أيضًا، منها السيدان والرياضية.

أسعار شيفروليه لانوس موديل 2019 المستعملة في مصر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏‏المحلي ‏انتشارا، والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، ‏فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.

كل ما تريد معرفته عن مرسيدس G كلاس .. رياضية فاخرة

تعد مرسيدس G كلاس واحدة من أقدم وأشهر السيارات الرياضية متعددة الاستخدام التي قدمتها العلامة الألمانية، إذ بدأت رحلتها قبل عقود كسيارة صممت لتحمل الظروف القاسية، قبل أن تتحول تدريجيًا إلى واحدة من أبرز الطرازات الفاخرة في فئة SUV.