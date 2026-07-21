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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أفضل 5 سيارات اقتصادية في مصر.. ماذا تقدم فولفو EX90 الجديدة.. موديلات مستعملة بمتوسط 400 ألف جنيه

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

بمحركات كهربائية.. ماذا تقدم فولفو EX90 الجديدة
تعد فولفو واحدة من أقدم شركات صناعة السيارات في العالم، إذ تأسست في السويد واستطاعت على مدار تاريخها بناء سمعة قوية بفضل تركيزها على معايير السلامة والجودة والاعتمادية. 

أفضل 5 سيارات مستعملة بمتوسط 400 ألف جنيه
شهد سوق السيارات المصري، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، بعد موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم، فيما ثبَّت البعض الآخر الأسعار؛ بعد ‏تداعيات الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏

سعر ومواصفات بي إم دبليو M2 موديل 2026 في السوق السعودي
تقدم بي إم دبليو مجموعة واسعة من سياراتها في السوق السعودي، وتأتي إصدارات الفئة الثانية ضمن أبرز الخيارات التي توفرها العلامة الألمانية، فيما تمثل M2 النسخة الأعلى أداءً داخل هذه العائلة.

أفضل 5 سيارات اقتصادية موديل 2026 في مصر
يضم السوق المصري الكثير من الإصدارات الاقتصادية، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات أيضًا، منها السيدان والرياضية.

أسعار شيفروليه لانوس موديل 2019 المستعملة في مصر
تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏‏المحلي ‏انتشارا، والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، ‏فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.

كل ما تريد معرفته عن مرسيدس G كلاس .. رياضية فاخرة
تعد مرسيدس G كلاس واحدة من أقدم وأشهر السيارات الرياضية متعددة الاستخدام التي قدمتها العلامة الألمانية، إذ بدأت رحلتها قبل عقود كسيارة صممت لتحمل الظروف القاسية، قبل أن تتحول تدريجيًا إلى واحدة من أبرز الطرازات الفاخرة في فئة SUV.

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