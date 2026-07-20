أخبار السيارات| 5 سيارات SUV صينية في مصر بالأسعار.. نيسان تقدم فان إلجراند العائلية.. مواصفات دينزا B8 موديل 2027

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



نيسان تقدم فان إلجراند العائلية.. وهذا سعرها عالميًا

طرحت نيسان الجيل الجديد من سيارة إلجراند في السوق الياباني، لتواصل حضورها ضمن فئة سيارات الفان العائلية التي تجمع بين الرحابة والتقنيات الحديثة.

مازيراتي جريكالي الكهربائية بقوة 550 حصانًا.. صور

تعد مازيراتي واحدة من أقدم شركات صناعة السيارات الرياضية الفاخرة في إيطاليا، إذ تمتد مسيرتها لعقود طويلة استطاعت خلالها ترسيخ مكانتها بين أبرز العلامات المتخصصة في تقديم السيارات التي تجمع بين الأداء والتصميم المميز.

إطلاق سوبارو WRX موديل 2026.. بتقنيات الدفع الكلي

أطلقت سوبارو اليابانية، إحدى الشركات المعروفة في صناعة السيارات، عددًا من طرازاتها الجديدة ضمن موديلات 2026، ومن بينها WRX التي تنتمي إلى فئة السيدان الرياضية.

5 سيارات SUV تحمل العلامة الصينية في مصر.. اعرف الأسعار

يضم السوق المصري الكثير من السيارات التي تحمل العلامة الصينية، والتي تختلف بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التجهيزات، والتصميمات أيضًا، ومنها الفئة الرياضية التي تنتمي إلى عائلة الـ SUV.

مواصفات دينزا B8 موديل 2027 الجديدة.. وكم سعرها؟

تعتبر دينزا B8 موديل 2027 من أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات التي انضمت حديثًا إلى السوق السعودي، حيث تقدم عبر فئتين هما Flagship وExecutive، مع باقة من التجهيزات إلى جانب تصميم الـ SUV.

رباعية الدفع.. ماذا تقدم جيب شيروكي 2026 الجديدة كليًا؟

ترتبط علامة جيب بتاريخ طويل في صناعة السيارات متعددة الاستخدامات، إذ تعود بدايات الشركة إلى أربعينيات القرن الماضي عندما اشتهرت بإنتاج المركبات المخصصة للطرق الوعرة، قبل أن تتوسع في تطوير سيارات الدفع الرباعي.

سعر بي ام دبليو M4 موديل 2026 في السعودية

تعد فئات M من بي ام دبليو من أبرز الإصدارات التي تمثل جانب الأداء الرياضي لدى العلامة الألمانية، وتحظى باهتمام واسع بين محبي السيارات عالية الأداء.