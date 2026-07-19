قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد دون مصنعية
الأردن.. موانئ العقبة تواصل أعمالها التشغيلية بشكل اعتيادي دون توقف
شجعوا إسبانيا| أحمد موسى يهاجم الأرجنتين قبل نهائي المونديال: من يساند التانجو يقف في صف نتنياهو
لاعيبة محترمة.. أحمد موسى: شجع إسبانيا وأنت مرتاح في نهائي كأس العالم 2026
أسطورة الأرجنتين: مباراة مصر كانت الأصعب في كأس العالم 2026
الدفاعات الإيرانية تدمر صاروخ كروز أمريكياً غربي البلاد
أحمد موسى: إنجلترا وفرنسا قدّمتا مباراة من الخيال.. 10 أهداف في واحدة من أمتع مواجهات كأس العالم| بث مباشر
أحمد موسى: العلمين الجديدة أصبحت مدينة لكل المصريين.. والطفرة السياحية تخلق آلاف فرص العمل
أحمد موسى: العلمين الجديدة تحولت من حقول ألغام إلى مدينة عالمية تستقبل المصريين طوال العام
رباعية الدفع.. ماذا تقدم جيب شيروكي 2026 الجديدة كليًا؟
الجمارك: نعمل على تبسيط الإجراءات لجذب الاستثمار.. ونواب: سيساهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر بي ام دبليو M4 موديل 2026 في السعودية

بي ام دبليو M4 كوبيه موديل 2026
بي ام دبليو M4 كوبيه موديل 2026
صبري طلبه

تعد فئات M من بي ام دبليو من أبرز الإصدارات التي تمثل جانب الأداء الرياضي لدى العلامة الألمانية، وتحظى باهتمام واسع بين محبي السيارات عالية الأداء.

وتقدم من بين هذه الطرازات بي ام دبليو M4 كوبيه موديل 2026، في السوق السعودي بمجموعة من الفئات التي تختلف في مستويات القوة وأنظمة القيادة، ضمن إصدارات الفئة الرابعة الشهيرة.

بي ام دبليو M4 كوبيه موديل 2026

أبعاد بي ام دبليو M4 موديل 2026

تعتمد بي ام دبليو M4 موديل 2026 على هيكل يجمع بين التصميم الرياضي وأبعاد السيدان، حيث يبلغ طول السيارة 4,803 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,887 مم، مع ارتفاع يبلغ 1,392 مم، في حين تمتد قاعدة العجلات إلى 2,858 مم.

بي ام دبليو M4 موديل 2026 الفئة الأساسية 

تبدأ تشكيلة M4 بفئة تحمل الاسم نفسه، والتي تعتمد على محرك بنزين سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر مزود بشاحني تيربو، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة يدوي مكون من 6 سرعات مع نظام دفع خلفي للعجلات.

بي ام دبليو M4 كوبيه موديل 2026

وينتج محرك السيارة قوة تصل إلى 473 حصانًا وعزم دوران يبلغ 550 نيوتن متر، وتبلغ السرعة القصوى 290 كم في الساعة، بينما تستطيع السيارة التسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى 96 كم في الساعة خلال 4.1 ثانية.

فئة M4 Competition

تأتي فئة M4 Competition بمحرك البنزين نفسه سعة 3.0 لتر والمزود بشاحني تيربو، لكنها تعتمد على ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات مع نظام دفع خلفي. 

وتصل قوة المحرك في هذه الفئة إلى 503 أحصنة، بينما يبلغ عزم الدوران 649 نيوتن متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 290 كم في الساعة، كما تتمكن السيارة من التسارع من 0 إلى 96 كم في الساعة خلال 3.8 ثانية.

بي ام دبليو M4 كوبيه موديل 2026

فئة M4 Competition xDrive بنظام الدفع الكلي

توفر بي ام دبليو أيضًا فئة M4 Competition xDrive التي تعتمد على المنظومة الميكانيكية نفسها، لكنها تأتي مزودة بنظام دفع كلي للعجلات، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

وتبلغ قوة المحرك 523 حصانًا، فيما يصل عزم الدوران إلى 649 نيوتن متر، مع سرعة قصوى تبلغ 290 كم في الساعة، بينما ينخفض زمن التسارع من السكون إلى 96 كم في الساعة إلى 3.4 ثانية.

بي ام دبليو M4 كوبيه موديل 2026

فئة M4 CS عالية التجهيزات 

تمثل M4 CS أعلى فئات السيارة من حيث الأداء، إذ تعتمد على محرك بنزين توين تيربو سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات مع نظام دفع كلي للعجلات. 

وتنتج هذه المنظومة قوة تصل إلى 550 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 649 نيوتن متر، وتصل السرعة القصوى إلى 302 كم في الساعة، كما تحافظ السيارة على قدرة التسارع من 0 إلى 96 كم في الساعة خلال 3.4 ثانية.

سعر بي ام دبليو M4 موديل 2026 في السعودية

تبدأ أسعار بي ام دبليو M4 موديل 2026 في السوق السعودي من 534,750 ريال.

M4 بي ام دبليو M4 بي ام دبليو M4 كوبيه بي ام دبليو M4 كوبيه موديل 2026 سعر بي ام دبليو M4 كوبيه موديل 2026 سعر بي ام دبليو M4 كوبيه موديل 2026 في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون خطة التنمية الاقتصادية.. تفاصيل

سعر الذهب

1700 جنيه | قفزة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

مشغولات ذهبية

ضغوط ناجمة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر

إسبانيا

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد .. سجل بياناتك واعرف درجاتك

تحذير جديد من إنستاباي للمستخدمين.. انتبه لهذه المعلومات

تحذير جديد وعاجل من إنستاباي للمستخدمين.. انتبه لهذه المعلومات

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي زيادة مجموع الشهادة الإعدادية لـ320 درجة من العام المقبل

صرف مرتبات يوليو2026

القبض بكرة.. جدول المرتبات الجديدة بعد الزيادة.. رسمياً

ترشيحاتنا

حاتم النواوي الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات

حاتم النواوي: قطاع الصناعات الغذائية يواصل تحقيق معدلات نمو قياسية

سعر الذهب في مصر

بزيادة 30 جنيها.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية اليوم

أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر

أسعار العملات العربية والأجنبية بمصر رسميا في ختام تعاملات الأحد

بالصور

استغلي الصيف واستعدى لرمضان.. طريقة تجفيف البرقوق وعمل القراصيا في المنزل

البرقوق والقراصيا
البرقوق والقراصيا
البرقوق والقراصيا

بيتهرب برة مصر.. القوات المسلحة تنشر شهادات مسؤولين يحذرون من ظاهرة "الدهابة"

درع الجنوب
درع الجنوب
درع الجنوب

القبض بكرة.. جدول المرتبات الجديدة بعد الزيادة.. رسمياً

صرف مرتبات يوليو2026
صرف مرتبات يوليو2026
صرف مرتبات يوليو2026

ياسمينا العبد في ضيافة "بيت مراد" السبت المقبل

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

فيديو

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

رسالة الوداع

رحل بعد صراع مع المرض.. آخر ما قاله أحمد جلال نجم «حضرة المتهم أبي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: العلاقة الإيجابية.. بوابة الطمأنينة الأسرية

المزيد