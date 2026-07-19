سعر بي ام دبليو M4 موديل 2026 في السعودية

تعد فئات M من بي ام دبليو من أبرز الإصدارات التي تمثل جانب الأداء الرياضي لدى العلامة الألمانية، وتحظى باهتمام واسع بين محبي السيارات عالية الأداء.

وتقدم من بين هذه الطرازات بي ام دبليو M4 كوبيه موديل 2026، في السوق السعودي بمجموعة من الفئات التي تختلف في مستويات القوة وأنظمة القيادة، ضمن إصدارات الفئة الرابعة الشهيرة.

بي ام دبليو M4 كوبيه موديل 2026

أبعاد بي ام دبليو M4 موديل 2026

تعتمد بي ام دبليو M4 موديل 2026 على هيكل يجمع بين التصميم الرياضي وأبعاد السيدان، حيث يبلغ طول السيارة 4,803 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,887 مم، مع ارتفاع يبلغ 1,392 مم، في حين تمتد قاعدة العجلات إلى 2,858 مم.

بي ام دبليو M4 موديل 2026 الفئة الأساسية

تبدأ تشكيلة M4 بفئة تحمل الاسم نفسه، والتي تعتمد على محرك بنزين سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر مزود بشاحني تيربو، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة يدوي مكون من 6 سرعات مع نظام دفع خلفي للعجلات.

بي ام دبليو M4 كوبيه موديل 2026

وينتج محرك السيارة قوة تصل إلى 473 حصانًا وعزم دوران يبلغ 550 نيوتن متر، وتبلغ السرعة القصوى 290 كم في الساعة، بينما تستطيع السيارة التسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى 96 كم في الساعة خلال 4.1 ثانية.

فئة M4 Competition

تأتي فئة M4 Competition بمحرك البنزين نفسه سعة 3.0 لتر والمزود بشاحني تيربو، لكنها تعتمد على ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات مع نظام دفع خلفي.

وتصل قوة المحرك في هذه الفئة إلى 503 أحصنة، بينما يبلغ عزم الدوران 649 نيوتن متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 290 كم في الساعة، كما تتمكن السيارة من التسارع من 0 إلى 96 كم في الساعة خلال 3.8 ثانية.

بي ام دبليو M4 كوبيه موديل 2026

فئة M4 Competition xDrive بنظام الدفع الكلي

توفر بي ام دبليو أيضًا فئة M4 Competition xDrive التي تعتمد على المنظومة الميكانيكية نفسها، لكنها تأتي مزودة بنظام دفع كلي للعجلات، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

وتبلغ قوة المحرك 523 حصانًا، فيما يصل عزم الدوران إلى 649 نيوتن متر، مع سرعة قصوى تبلغ 290 كم في الساعة، بينما ينخفض زمن التسارع من السكون إلى 96 كم في الساعة إلى 3.4 ثانية.

بي ام دبليو M4 كوبيه موديل 2026

فئة M4 CS عالية التجهيزات

تمثل M4 CS أعلى فئات السيارة من حيث الأداء، إذ تعتمد على محرك بنزين توين تيربو سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات مع نظام دفع كلي للعجلات.

وتنتج هذه المنظومة قوة تصل إلى 550 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 649 نيوتن متر، وتصل السرعة القصوى إلى 302 كم في الساعة، كما تحافظ السيارة على قدرة التسارع من 0 إلى 96 كم في الساعة خلال 3.4 ثانية.

سعر بي ام دبليو M4 موديل 2026 في السعودية

تبدأ أسعار بي ام دبليو M4 موديل 2026 في السوق السعودي من 534,750 ريال.