وداعاً للوحدة! نوبيا تطلق iMoochi: أول روبوت أليف بمشاعر حقيقية وسعر مفاجأة!

أطلقت نوبيا روبوتًا جديدًا رقيقًا يعمل بالذكاء الاصطناعي مزودًا بعيون OLED وذكاء عاطفي وهو جهاز iMoochi ، وهو روبوت أليف يعمل بالذكاء الاصطناعي ومصمم للمؤانسة العاطفية بدلاً من مهام المساعد الصوتي التقليدية. وقد تم الكشف عن الجهاز لأول مرة من قبل شركة ZTE في المؤتمر العالمي للجوال 2026، وهو متوفر الآن بسعر يبدأ من250 دولاراً أمريكياً مع قاعدة شحن على شكل سحابة. حيوان نوبيا آي موتشي الأليف المدعوم بالذكاء الاصطناعي

مواصفات نوبيا آي موتشي

بدلاً من أن يعمل كجهاز مكبر صوت ذكي تقليدي، صُمم iMoochi ليعمل كحيوان أليف رقمي. يتميز الجهاز بهيكل خارجي ناعم ولطيف على البشرة، بالإضافة إلى قناع وجه متين من السيليكون.

عيناه عبارة عن شاشتي OLED مزدوجتين تعرضان تعابير وجه ديناميكية، وتستخدمان مستشعرات أسفل الشاشة لضبط السطوع تلقائيًا بناءً على الإضاءة المحيطة. في الداخل، تم تجهيز الروبوت بمحركات خطوية تسمح له بالإيماء وهز رأسه وتحريك ذيله استجابةً لتفاعلات المستخدم.

مواصفات حيوان نوبيا آي موتشي الأليف

على الجانب الاخر تعتمد آلية التفاعل على مزيج من المستشعرات الفيزيائية ونموذج ذكاء اصطناعي لفهم المشاعر. يحتوي جهاز iMoochi على خمسة مستشعرات لمس موزعة على رأسه وظهره وأنفه وقدميه، بالإضافة إلى مستشعر قصوري سداسي المحاور يكشف متى يتم رفع الجهاز أو هزّه أو حمله. كما تُمكّن الميكروفونات المتعددة من تحديد اتجاه الصوت، مما يسمح للروبوت بالتفاعل جسديًا مع مصدر الصوت.

من الناحية البرمجية، صُمم نموذج الذكاء الاصطناعي لتحليل المعنى الدلالي والسياق العاطفي للمحادثات. ويستخدم تقنية التعرف على بصمة الصوت لتحديد مالكه الرئيسي، وبناء سجلّ للألفة وتاريخ التفاعل بمرور الوقت. ولتجنب تأثير "وادي الغرابة" الذي غالبًا ما يرتبط بأصوات الذكاء الاصطناعي الشبيهة بالبشر.

اختارت نوبيا لغة iMoochi مخصصة طُوّرت بالتعاون مع ممثلين صوتيين محترفين. ويتكون الملف الصوتي في معظمه من أصوات تشبه أصوات الحيوانات الأليفة، مثل الخرخرة والضحك. كما بُرمج البرنامج لمحاكاة إيقاع يومي، ما يدفع الروبوت إلى التثاؤب، والتفاعل مع تغيرات درجة الحرارة، أو بدء جلسات اللعب تلقائيًا.

يدعم جهاز iMoochi شبكة Wi-Fi وشبكة الجيل الرابع 4G، مع اشتراك مجاني في خدمة بيانات الجيل الرابع 4G عند الشراء، مما يتيح استخدامه خارج نطاق الشبكات اللاسلكية المحلية. كما يتميز بتقنية NFC للاتصال بأجهزة iMoochi الأخرى بنقرة واحدة. وتدوم بطاريته الداخلية من 8 إلى 10 ساعات من الاستخدام بشحنة واحدة.

حيوان نوبيا آي موتشي الأليف المدعوم بالذكاء الاصطناعي

يتصل الجهاز بتطبيق iMoochi Life للهواتف الذكية، والذي يتيح للمستخدمين تتبع مدة الرفقة، ومراقبة الحالة العاطفية للروبوت، وحفظ سجلات التفاعل. يتوفر الحيوان الأليف بثلاثة ألوان: البني، والوردي، والأبيض. تحتوي العلبة القياسية على كابل شحن، وغطاء واقٍ، ومشط، وقناع للعين، وبطاقة شهادة ميلاد. كما تبيع نوبيا أزياءً تفاعلية اختيارية تتيح تفعيل تأثيرات بصرية وتعبيرات محددة على شاشات OLED.

في سياق متصل، قدمت شركة لينوفو مؤخراً جهازاً يعمل بالذكاء الاصطناعي للأطفال مزوداً بكاميرا قابلة للطي، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وزر استغاثة (SOS).