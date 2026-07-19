كشف باحثون في الأمن الرقمي عن وجود ثغرة برمجية في نظام التشغيل "أندرويد" (Android)، تسمح لمساعد الذكاء الاصطناعي "جيميناي" (Gemini) بتخطي قفل الشاشة وإرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) دون حاجة المستخدم لفتح الهاتف الذكي أو إدخال رمز المرور الخاص به.

تفاصيل الخلل البرمجي في نظام أندرويد

ورصدت التقارير التقنية الصادرة اليوم آلية عمل هذا الخلل البرمجي الذي يصيب الهواتف الذكية المعتمدة على مساعد Google الافتراضي الجديد.

وأوضحت البيانات أن الثغرة تتيح لأي شخص يحمل الهاتف توجيه أوامر صوتية مباشرة للمساعد الذكي لإنشاء وإرسال رسائل نصية إلى أي رقم مسجل في قائمة جهات الاتصال أو أرقام خارجية، مستغلاً غياب بروتوكولات التحقق من الهوية الحيوية أثناء تفعيل بعض الأوامر الخلفية.

وذكرت التقارير الفنية أن النظام يتعامل مع أوامر إرسال الرسائل النصية عبر Gemini باعتبارها مهام منخفضة الخطورة، مما يتسبب في تخطي نظام الحماية الأساسي وشاشة القفل النشطة.

ويمثل هذا السلوك ثغرة أمنية تهدد خصوصية المستخدمين، حيث يمكن استغلال الهاتف ماديًا في حال فقده أو تركه دون مراقبة لإرسال رسائل غير مصرح بها أو تصيدية باسم صاحب الحساب الأصلي.

آليات معالجة البيانات الصوتية وتجاوز قفل الشاشة

وأوضحت وثائق التحليل الأمني أن الثغرة ترتبط بطريقة معالجة نظام أندرويد لواجهات برمجة التطبيقات (APIs) المشتركة بين المساعد الذكي وتطبيق الرسائل الافتراضي.

وعند إطلاق الأمر الصوتي وقفل الشاشة مفعل، يفشل النظام في فرض قيود التحقق من بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه، وينتقل مباشرة لتنفيذ المعالجة النصية وإرسال الحزمة عبر شبكة الاتصالات المحلية دون إظهار أي تنبيهات مرئية تحذيرية للمستخدم.

وتسهم هذه الثغرة في إثارة مخاوف أمنية أوسع تتعلق بمدى صلاحيات مساعدات الذكاء الاصطناعي في الوصول إلى التطبيقات الحيوية والعتاد الداخلي للهواتف دون قيود صارمة، خاصة مع توجه الشركات التقنية إلى إدراج ميزات معالجة محلية أكثر عمقاً تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي لإدارة المهام اليومية واليوميات الشخصية للمستهلكين.

خطوات الحل المؤقت وموقف جوجل الرسمي

ونقل خبراء الأمن السيبراني نصائح عاجلة لمستخدمي هواتف أندرويد المتأثرة لتعطيل استغلال الثغرة لحين صدور التحديث المصلح؛ وتتضمن الإجراءات الوقائية الدخول إلى إعدادات تطبيق Gemini، ثم الانتقال إلى قائمة ميزات قفل الشاشة (Lock Screen Features)، وإيقاف تفعيل خيار السماح للمساعد بالاستجابة للأوامر أو الوصول إلى البيانات الشخصية والرسائل عندما يكون الهاتف مقفلاً بالكامل.

وبدأت شركة جوجل مراجعة الأكواد البرمجية المرتبطة بالمنظومة الأمنية لمساعد Gemini وواجهات نظام أندرويد الأساسية لسد هذه الثغرة التنظيمية.

ومن المنتظر أن تدمج الشركة التعديل البرمجي المصلح ضمن حزمة التحديثات الأمنية الهوائية (Security Patch) الدورية المخطط إرسالها لجميع الهواتف المتوافقة خلال الفترة القليلة المقبلة، لتأمين واجهات الاستخدام ومنع أي استجابة للأوامر الحساسة دون فك قفل الأجهزة.