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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تطرح ميزتين ذكيتين في النسخة التجريبية "Android 17 QPR1 Beta 6"

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

أطلقت شركة جوجل الأمريكية العملاقة رقعة برمجية جديدة تمنح نظام تشغيل أندرويد ترقيات واجهية مرنة تهدف إلى صقل ممارسات الحوسبة اليومية. 

وسلط تقرير رصدي نشره موقع "درويد لايف" (Droid Life) التقني العالمي الستار لعام 2026 عن رصد ميزتين ذكيتين طال انتظارهما داخل النسخة التجريبية الأحدث "Android 17 QPR1 Beta 6"، مستهدفة تسهيل التنقل بين القوائم وإدارة الإشعارات الكثيفة صامتاً وبمنتهى الخفة التشغيلية.

تفكيك التغييرات الواجهية في "Android 17"  

تستهدف التعديلات الهيكلية التي رصدها مراجعو السوفت وير سحق الخطوات الطويلة للوصول إلى أدوات التحكم السريعة ببيئة النظام. 

وتمنح الأكواد المحدثة لعام 2026 هواتف أندرويد صلاحية تنظيم لوحة الإعدادات وتخصيص دفق التنبيهات الفورية بنسبة استقرار وتوافق واجهي كاملة بلغت 100%، مما يغني المستهلك عن ارتباك القوائم الجافة المكررة ويمنحه تحكماً معاصراً يتلاءم تماماً مع متطلبات التسييل الرقمي السريع للمهام.

بروتوكولات معالجة خفيفة تحمي عتاد المعالجات 

تمنح جوجل الشفرات المضمنة في الإصدار التجريبي السادس معايير أمان بنيوية تمنع استنزاف المكونات الفيزيائية للهواتف الذكية. 

وحرص مبرمجو النواة بوادي السيليكون على تهيئة بروتوكولات حوسبة تتولى أتمتة تقييد الأحمال الحسابية للرسوميات الواجهية المحدثة في أجزاء من الثانية، مما يحمي المعالج المركزي واللوحة الأم من السخونة المفرطة اللحظية أثناء التنقل السريع، ويمنع النزيف الحراري لكيميائيات خلايا الطاقة صامتاً.

انفراجة عملية ملائمة تترقبها أسواق المحمول ر

تفتح الميزات المرصودة في بيئة أندرويد لعام 2026 آفاقاً استشرافية وتنظيمية بالغة الأهمية يتابعها وكلاء التوزيع وصيانة الهواتف الذكية في مصر.

ويرى مراجعو الأنظمة محلياً أن تبسيط لغة الواجهة يمثل حلًا عبقرياً ومنظماً يلبي احتياجات فئات الشباب المستقلين وعاملي قنوات العمل الحر بمصر الذين يربطون إدارة مشاريعهم الرقمية وحملاتهم بالأسواق المحلية بقوة السوفت وير، لإتمام أعمالهم اليومية بسلاسة وبدون أي تعقيد.

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