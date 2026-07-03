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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تلمح رسميا لمظهر وهيكل جديدين لهاتفها المرتقب Galaxy Z Fold 8

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

ألمحت شركة سامسونج الإلكترونية الكورية رسمياً إلى إدخال تعديل بنيوي غير مسبوق على الأبعاد الهندسية لهاتفها الفاخر القادم. 

ونشر موقع "درويد لايف" (Droid Life) التقني العالمي لعام 2026، تفاصيل الحملة التشويقية الاستباقية للشركة والتي ركزت على دمج مظهر وهيكل جديدين (New Shape) كلياً في جهاز "Galaxy Z Fold 8"، مستهدفة مغادرة النطاق الطولي التقليدي المكرر وإعادة صياغة تجارب الأجهزة المطوية صامتاً ومن قلب خطوط التصميم المصنعية.

تفكيك عتاد "Z Fold 8" وأثر إعادة الهيكلة البصرية 

تستهدف المعمارية الهندسية المحدثة من سامسونج معالجة انتقادات النحافة الطولية المفرطة للشاشة الخارجية والتي استمرت لأجيال.

وتمنح الإشارات الترويجية لعام 2026 دلالات قاطعة على أن الهاتف سيحصل على أبعاد عرض أكثر اتساعاً تماثل الهواتف الذكية التقليدية بنسبة توافق ميكانيكي واستخدام كامل بلغت 100%، مما يسهل عمليات الكتابة والتصفح السريع، ويمنح المكونات الفيزيائية مساحة أفضل للتمدد الانسيابي.

أنظمة حوسبة معاصرة وأتمتة خوارزميات التبريد 

تمنح سامسونج اللوحة الأم للهاتف ومفصلته المغناطيسية المحدثة خطوط دفاع برمجية فائقة التطور تتماشى مع اتساع الهيكل الجديد؛ وحرص مبرمجو الأكواد بوادي السيليكون على دمج شفرات معالجة ذكية تتولى أتمتة تصنيف الأحمال الحسابية للرقاقة الرائدة في أجزاء من الثانية، مما يحمي معالج الجهاز من السخونة المفرطة اللحظية أثناء طي وفرد الشاشة المرنة، ويمنع النزيف الحراري لكيميائيات البطارية صامتاً طوال فترات الشحن.
 

ترقب استهلاكي حاد يسيطر على قطاع التجزئة

تفتح التحولات التصميمية المفاجئة لعملاق التقنية الآسيوي آفاقاً استشرافية وتنظيمية بالغة الأهمية يتابعها وكلاء التوزيع بأسواق المحمول في مصر لعام 2026.

ويرى خبراء البرمجيات محلياً أن المظهر الجديد المنظم لـ "Z Fold 8" يمثل حلاً عبقرياً ومنظماً تترقبه فئات الشباب المستقلين، وصناع المحتوى، وعاملي قنوات العمل الحر بمصر الذين يفضلون مرونة الشاشات العريضة لتسييل مشاريعهم الرقمية وإدارة حملاتهم بالأسواق المحلية بسلاسة وبدون أي تعقيد واجهي.

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