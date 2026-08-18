إعلام عبري: إصابة 6 عمال بانفجار جسم مجهول قرب مستوطنة المطلة

أفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة 6 أشخاص جراء انفجار جسم مجهول في محيط مستوطنة المطلة قرب الحدود مع لبنان.

و أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن المصابين الستة هم عمال تايلانديين، مبينة أنهم أصيبوا جراء انفجار ذخيرة غير منفجرة في مزرعة قرب مستوطنة المطلة، شمال إسرائيل، حيث وصفت إصابة اثنين منهم بالخطيرة، فيما تراوحت إصابات الأربعة الآخرين بين الطفيفة والمتوسطة.

ووقع الانفجار صباح اليوم الثلاثاء في مزرعة، دون أن يتمكن الفريق المعني من تحديد مصدر الذخيرة المنفجرة حتى الآن، في وقت بدأت فيه الشرطة الإسرائيلية التحقيق في ملابسات الحادث، لكشف الظروف التي أدت إلى انفجارها وأسباب وجودها في المكان.

ووفقا لمصادر طبية، تم نقل ثلاثة من المصابين جواً إلى مجمع رامبام الصحي في حيفا لتلقي العلاج اللازم، في حين تعاملت الفرق الطبية مع باقي المصابين في موقع الحادث.