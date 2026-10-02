الذهب في الصدارة.. 6 آلاف خبير وأكثر من 100 شركة يتوافدون على قطاع التعدين المصري

يشهد قطاع التعدين في مصر اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب، في ظل ما تمتلكه البلاد من مقومات جيولوجية وثروات معدنية متنوعة، وعلى رأسها الذهب والفوسفات، وهو ما يعكسه الحضور الدولي في منتدى مصر للتعدين، الذي عقد دورته الخامسة بمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين وممثلي الشركات الدولية.

وأكد الجيولوجي أحمد عبد المجيد، مدير عام الإدارة العامة للاستكشاف بالهيئة المصرية للثروة المعدنية، أن الذهب يتصدر القطاعات التعدينية الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن مشاركة الشركات الدولية في عمليات البحث والاستكشاف تعكس فرص النمو المتاحة في السوق المصرية، بالتوازي مع التوجه نحو زيادة القيمة المضافة للثروات المعدنية.

حضور رئاسي يعزز الاهتمام بقطاع التعدين

قال الجيولوجي أحمد عبد المجيد، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي ومدير عام الإدارة العامة للاستكشاف بالهيئة المصرية للثروة المعدنية، إن الدورة الخامسة من منتدى مصر للتعدين شهدت حضورًا لافتًا تمثل في مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وافتتاحه فعاليات المنتدى.

وأوضح عبد المجيد أن حضور رئيس الجمهورية بعث برسالة تؤكد اهتمام الدولة بقطاع التعدين، كما قدم، بحسب رؤيته، رسالة طمأنة للمستثمرين ودعمًا لمناخ الاستثمار في هذا القطاع.

وأضاف أن مشاركة الرئيس السيسي في فعاليات المنتدى تعطي انطباعًا بأن الدولة تولي الاستثمار التعديني اهتمامًا كبيرًا، وتدعم خطط تطوير القطاع وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية التي تمتلكها مصر.

6 آلاف خبير وأكثر من 100 شركة عارضة

وأشار عبد المجيد إلى أن منتدى مصر للتعدين في دورته الخامسة شهد مشاركة نحو 6 آلاف خبير ومتخصص، إلى جانب أكثر من 100 شركة عارضة، وهو ما يعكس حجم الاهتمام الدولي بالفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين المصري.

ويعكس هذا الحضور مشاركة واسعة من المتخصصين والشركات العاملة في المجال، بما يتيح تبادل الخبرات ومناقشة فرص البحث والاستكشاف والاستثمار في الثروات المعدنية المصرية.

الذهب في صدارة الاستثمارات الأجنبية

وأكد مدير عام الإدارة العامة للاستكشاف بالهيئة المصرية للثروة المعدنية أن الذهب يأتي في مقدمة القطاعات التعدينية الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية، في ظل اهتمام الشركات الدولية بالمشاركة في أنشطة البحث والاستكشاف داخل مصر.

وأوضح أن مشاركة هذه الشركات تعكس ما يتيحه السوق المصري من فرص للنمو في قطاع التعدين، خاصة مع تنوع الثروات المعدنية التي تمتلكها البلاد، ومن بينها الذهب والفوسفات.

تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية

ويأتي الاهتمام المتزايد بقطاع التعدين بالتوازي مع التوجه نحو زيادة القيمة المضافة للثروات المعدنية، بما يدعم الاستفادة من الإمكانات الجيولوجية التي تمتلكها مصر.

وتعكس فعاليات منتدى مصر للتعدين في دورته الخامسة، وما شهده من مشاركة رئاسية وحضور واسع للخبراء والشركات الدولية، الاهتمام بتطوير القطاع وفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات الأجنبية في أنشطة البحث والاستكشاف.