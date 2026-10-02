الزمالك يحدد موعد عودة شيكوبانزا قبل القمة أمام الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور، عبر «ستاد المحور»، عن موعد عودة الأنجولي شيكوبانزا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة، عقب انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027.

وأوضح الغندور أن نادي الزمالك حدد يوم 8 أكتوبر الجاري موعدًا لعودة شيكوبانزا إلى القاهرة، وذلك بعد خوض منتخب أنجولا مباراته أمام مالاوي يوم 6 أكتوبر ضمن التصفيات المؤهلة للبطولة القارية.

وأشار إلى أن شيكوبانزا من المقرر أن ينتظم في تدريبات الزمالك عقب عودته إلى القاهرة، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي في مباراة القمة، والمقرر إقامتها يوم 11 أكتوبر.

وأضاف خالد الغندور أن الجهاز الفني للزمالك، بقيادة معتمد جمال، حذر اللاعب من التأخر عن الموعد المحدد للعودة، مع التهديد بتوقيع عقوبات مغلظة حال عدم الالتزام بالموعد المتفق عليه.