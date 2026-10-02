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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«منخفض جوي وأمطار رعدية».. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الجمعة وتغيّر نوعية الملابس

حالة الطقس
حالة الطقس

أكدت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، استمرار الأجواء الخريفية في معظم محافظات الجمهورية اليوم الجمعة، مع تسجيل درجات حرارة حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام .. موضحة أن العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح ما بين 30 و31 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

وقالت غانم إن البلاد لا تزال تتأثر بمرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا ؛ وهو ما يساعد على الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى جانب ظهور السحب على مدار اليوم والتي تعمل على حجب جزء من أشعة الشمس بما يسهم في انخفاض درجات الحرارة.

وأوضحت أن الطقس يبدأ معتدلا خلال فترات الصباح الباكر في أغلب المناطق ، ويميل إلى الحرارة على السواحل المطلة على البحر المتوسط ، ويكون حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، حيث تتراوح العظمى في الأقصر وأسوان ما بين 37 و38 درجة مئوية فيما تسجل السواحل الشمالية الغربية نحو 27 درجة.

وأشارت إلى أنه مع غياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة، وتزداد الانخفاضات بشكل ملحوظ خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر ليسود طقس معتدل في معظم محافظات الجمهورية، مع إحساس ببرودة خفيفة في بعض المدن الجديدة ..موضحة أن الصغرى على القاهرة تبلغ نحو 21 درجة مئوية، بينما تنخفض في المدن الجديدة إلى أقل من 20 درجة.

وحول فرص سقوط الأمطار .. توقعت غانم استمرار فرص سقوط الأمطار اليوم لتكون خفيفة وقد تصبح متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل المطلة على البحر المتوسط ومناطق من شمال الدلتا، إلى جانب مناطق متفرقة من الصحراء الغربية ومحافظات وسط الصعيد، وقد تغزر الأمطار أحيانا مع نسب حدوث تصل إلى نحو 20% في بعض المناطق وعلى فترات متقطعة من اليوم.

فرص ضعيفة لسقوط أمطار

وأشارت إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الداخلية ، تشمل مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط وجنوب سيناء ومناطق من خليج السويس ومدينة الغردقة .. موضحة أن فرص الأمطار تظل ضعيفة بوجه عام على أغلب المناطق الداخلية.

وتوقعت استمرار نشاط الرياح خلال فترات المساء وساعات الليل على أغلب المحافظات بسرعات تتراوح بين 30 و40 كيلومترا في الساعة ؛ وهو ما يسهم في تلطيف الأجواء ويزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة .. مشيرة إلى أن الرياح قد تكون مثيرة لبعض الرمال والأتربة في مناطق من شمال البلاد والصحراء الغربية وشمال ووسط الصعيد وكذلك الأماكن المكشوفة بالسواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة.

وحذرت من نشاط السحب الرعدية خاصة في بعض المناطق بالصحراء الغربية ووسط الصعيد .. موضحة أن السحب الرعدية قد يصاحبها هطول أمطار ورياح هابطة أسفل السحب، يمكن أن تؤدي إلى زيادة سرعات الرياح على سطح الأرض.

وشددت غانم على ضرورة توخي الحذر من استمرار فرص سقوط الأمطار لعدة أيام على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، إلى جانب اختيار نوعية الملابس بعناية خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر خاصة عند الخروج في هذه الأوقات، ولا سيما في المدن الجديدة..مطالبة بضرورة متابعة النشرات الجوية والتحديثات التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نظرا لأن فصل الخريف، وخاصة هذه الفترة من العام، يتميز بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة.

أشعة الشمس أمطار نشاط الرياح متابعة النشرات الجوية درجات حرارة منخفض جوي

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