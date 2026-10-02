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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تجميل ورفع كفاءة مدخل قرية ذخيرة بمركز بلاط في الوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

تابعت المهندسة وفاء حلمي رئيس الوحدة المحليه لقرى ذخيرة  التابعة لمركز بلاط بالوادي الجديد، أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة مدخل قرية ذخيرة، بما يسهم في تحسين الصورة الحضارية للمركز استعدادًا لاحتفالات العيد القومي.

ورافق رئيسة القرية المهندس مصطفي احمد سيد سكرتير الوحده  ومسؤلي المرافق فضلا عن متابعتها الدوريه لاعمال تجميل ونظافة القريه، إلى جانب متابعة الأعمال بالمدخل القبلي لقرية شمس .

وتأتي هذه الأعمال، ضمن خطة المركز لرفع كفاءة الطرق وتحسين المظهر الحضاري للمداخل والشوارع، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، استعدادًا لاستقبال احتفالات العيد القومي للمحافظة.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع احتفالات محافظة الوادي الجديد بالعيد القومي، وفي إطار توجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وتنفيذًا لتعليمات عمار منصور رئيس مركز ومدينة بلاط.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد مركز بلاط

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