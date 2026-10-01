«صورة أطفال البحيرة توقف اجتماعات روما».. وزير الري يوجه بتحرك عاجل خلال 48 ساعة

استجاب الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بشكل عاجل لصورة تم تداولها لأطفال يعبرون على "عداية" فوق مصرف "جبارس الغربي" بقرية نديبة في محافظة البحيرة للوصول إلى مدرستهم، مؤكدًا اتخاذ إجراءات فورية لحماية أرواح الطلاب وأهالي القرية.

أثناء مشاركة وزير الري في فعاليات المنتدى الأورومتوسطي للمياه بالعاصمة الإيطالية روما

وأوضح وزير الري، في منشور له عبر صفحته على فيسبوك، أنه تابع تفاصيل الواقعة فورًا أثناء مشاركته في فعاليات المنتدى الأورومتوسطي للمياه بالعاصمة الإيطالية روما، حيث تبين وجود كوبري مشاة مجاور كان مدرجًا ضمن أعمال الصيانة ورصدت به مشكلات إنشائية، كشفت الفحوصات الفنية لجامعة طنطا عدم صلاحيته للاستخدام وضرورة إزالته وبناء آخر جديد، وهو ما دفع للتعاقد الفوري على إنشاء كوبري جديد وإغلاق القديم حرصًا على السلامة.

وأضاف "سويلم" أنه رغم وجود كوبري آمن آخر على بعد 450 مترًا، إلا أن الوزارة حرصت على إيجاد حل عاجل ومباشر يخدم الأهالي والطلاب، حيث جرت معاينة ميدانية للموقع بحضور مسؤولي الوزارة والأهالي، وتم الاتفاق على تنفيذ "عداية مؤقتة آمنة" خلال 48 ساعة كحد أقصى وقبل عودة الطلاب للمدارس بعد عطلة نهاية الأسبوع.

وأشار الوزير إلى تلقيه اتصالاً من الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، أبدى فيه استعداد وزارته لتوفير أي دعم مالي مطلوب لإنشاء المنشآت التي تضمن سلامة المواطنين، مشددًا على أن منهجية العمل تعتمد على تقديم حلول جذرية وعاجلة دون الاكتفاء بالتفاعل الظاهري مع الصور أو الحوادث، مؤكدًا استمرار المتابعة حتى دخول العداية المؤقتة الخدمة رسميًا.