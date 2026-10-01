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سجلوا الغياب واهتموا بالتقييمات وطبقوا لائحة الانضباط..تعليمات عاجلة لمديري المدارس اليوم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سجلوا الغياب واهتموا بالتقييمات وطبقوا لائحة الانضباط..تعليمات عاجلة لمديري المدارس اليوم

جانب من الاجتماع اليوم
جانب من الاجتماع اليوم
ياسمين بدوي

عقدت اليوم الدكتورة هالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام المشرف على مستشارى المواد الدراسية بوزارة التربية والتعليم  ، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع : ( مدراء التعليم العام / مديرى المراحل التعليمية بالمديريات / مديرى إدارات المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات /موجهى عموم وموجهى المواد الدراسية ) ، وذلك بحضور مستشارى المواد الدراسية

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قد شددت رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام المشرف على مستشارى المواد الدراسية بوزارة التربية والتعليم خلال الاجتماع على :

  • الالتزام بالخريطة الزمنية
  • متابعة تسجيل غياب الطلاب
  • تطبيق لائحة الانضباط المدرسي والتحفيز
  • التقيمات المدرسية ورصد الدرجات ومتابعة ذلك
  • تنظيم العمل والإشراف اليومي
  • تعزيز دور التوجيه الفني وتواجد الموجهين بالمدارس
  • التنمية المهنية المستدامة لمعلمي العلوم والرياضيات
  • التنمية المهنية المستدامة لمعلمي المحاسبة وإدارة الأعمال
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وعلى جانب آخر ، يذكر أنه قد افتتح محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم، مجمع مدارس الشبراويشي بحي دار السلام بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار جهود الدولة للتوسع في إنشاء وتطوير المنشآت التعليمية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس، بما يسهم في توفير أماكن تعليمية جديدة للطلاب والتعامل مع الكثافات الطلابية ببعض المناطق.

جاء ذلك بحضور المهندس يسرى سالم مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والمهندس أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وعدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات الوزارة والمديرية ومحافظة القاهرة.

ويضم المجمع ثلاث مدارس، ويستوعب نحو 4 آلاف طالب وطالبة، بما يدعم العملية التعليمية بالمنطقة، ويسهم في تخفيف كثافات الفصول وتوفير بيئة تعليمية أكثر ملاءمة للطلاب.

ويستوعب المجمع طلاب مدارس (أحمد عرابي، وعمر بن الخطاب، ودار السلام الابتدائية)، بما يحقق الاستفادة المثلى من الطاقة الاستيعابية للمباني والمنشآت التعليمية، وفقًا للاحتياجات الفعلية للمنطقة.

وفي مستهل الجولة، حرص الوزير والمحافظ على الاطلاع على خطة التوسع والتأكد من عدم وجود طلاب بالفترة الثانية بالمدارس، حيث شملت خطة التوسع عدد ٧٤ فصل،  و٨ فصول رياض أطفال، و٣ مكتبات، و٤ معامل.

وقد تابع الوزير والمحافظ مستوى الانضباط والالتزام داخل المدرسة، كما تفقدا عددا من الفصول واطمأنا على انتظام الدراسة وحضور الطلاب.

وتفقد الوزير والمحافظ فصول المدارس، وغرف الإدارة، وقاعات المعامل، والمكتبات، وأماكن الأنشطة المدرسية، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية وحسن سيرها، وتوفير أفضل خدمة تعليمية للطلاب بمختلف المراحل الدراسية.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم المدارس

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