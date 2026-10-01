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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سلاف فواخرجي لـ«صدى البلد»: علاقتي بأبنائي صداقة.. وزوجاتهم سيكونون مثل بناتي (فيديو)

النجمة السورية سلاف فواخرجي
النجمة السورية سلاف فواخرجي
أوركيد سامي

تحدثت الفنانة  السورية سلاف فواخرجي عن طبيعة علاقتها بأبنائها، مؤكدة أن علاقتها بهم تقوم منذ طفولتهم على الصداقة والثقة والاحترام، وأنها تحرص دائمًا على منحهم مساحة كبيرة لاختيار ما يناسبهم في حياتهم دون فرض قراراتها عليهم.

وقالت سلاف فواخرجي، خلال ندوة خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن أبناءها عندما كانوا صغارًا شاركوا معها في بعض الأعمال الفنية، مشيرة إلى أنها لا تمانع في خوضهم تجربة التمثيل مجددًا إذا رغبوا في ذلك، موضحة أن قرار دخولهم المجال الفني في النهاية يعود إليهم.

وأشارت إلى أن علاقتها بأبنائها لم  تتغير  مع تقدمهم في العمر،  دائما   اعتمادًا على الحوار والمشورة المتبادلة، قائلة إنهم الآن يستشيرونها في كثير من أمور حياتهم، وفي المقابل تحرص هي أيضًا على الاستماع إلى آرائهم واستشارتهم في العديد من الأمور المتعلقة بالفن.

وأكدت الفنانة أنها تفضل دائمًا ترك مساحة لأبنائها لاتخاذ قراراتهم بأنفسهم، قائلة إنها لا تحب فرض رأيها عليهم، بل تحترم اختياراتهم وذوقهم، وتؤمن بأن دور الأم لا يتوقف عند التوجيه، وإنما يمتد إلى الاستماع والثقة والدعم.


سلاف فواخرجي : لن أكون حما

وتطرقت سلاف فواخرجي  إلى علاقتها المستقبلية بزوجات أبنائها، مؤكدة أنها لا تنظر إلى نفسها باعتبارها «حما» بالمعنى التقليدي، موضحة أن زوجات أبنائها سيكونون بالنسبة لها مثل بناتها، وأنها ستتعامل معهن بالحب والاحترام نفسه الذي تمنحه لأبنائها.

وشددت على أن العلاقة بين الأم وأبنائها يجب أن تقوم على الصداقة والثقة والتقدير والاحترام، لافتة إلى أن هذه المبادئ هي التي تحرص على تطبيقها في علاقتها بأبنائها، سواء في حياتهم الشخصية أو اختياراتهم المستقبلية.

واختتمت سلاف حديثها بالتأكيد على أهمية أن يشعر الأبناء بأن والدتهم موجودة إلى جانبهم للدعم والمشورة، وليس لفرض القرارات عليهم، معتبرة أن الثقة المتبادلة هي الأساس في استمرار العلاقة القوية بين أفراد الأسرة.


 

سلاف فواخرجي اخبار الفن نجوم الفن

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