نقيب المحامين يهنئ المحامين بمناسبة بدء العام القضائي الجديد

تقدم الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بخالص التهاني وصادق التمنيات إلى الزميلات والزملاء المحاميات والمحامين، بمناسبة بدء العام القضائي الجديد، متمنيًا لهم عامًا حافلًا بالنجاح والإنجاز والتقدم والرقي، ولنقابة المحامين أن تواصل أداء واجبها ورسالتها تجاه أعضائها ومهنة المحاماة.

ودعا نقيب المحامين، في هذه المناسبة، كافة الزميلات والزملاء إلى التمسك بقيم وتقاليد رسالة المحاماة العظيمة، وأن يسود الاحترام والتقدير المتبادل كافة العلاقات وأوجه التعامل مع جميع أطراف منظومة العدالة، بما يحافظ على مكانة المحاماة ورسالتها، لتظل رايتها خفاقة عالية، وموضع تقدير واحترام وإجلال من جميع أبناء الوطن.