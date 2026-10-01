مي فاروق تؤيد قرار محمد ثروت بعدم المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية 2026 لهذا السبب

أعلنت الفنانة مى فاروق تأييدها لقرار المطرب الكبير محمد ثروت بعدم المشاركة فى مهرجان الموسيقى العربية لعام 2026، وذلك على خلفية تصريحاته الأخيرة.

واعربت مى فاروق في منشور عبر حسابها على «فيسبوك»، عن موافقتها على موقفه فى إشارة إلى تأييدها لما جاء فى بيانه.

وكان المطرب الكبير محمد ثروت أعلن، عن عدم مشاركته فى مهرجان الموسيقى العربية لعام 2026، مؤكدًا تمسكه بمبادئه.

وكتب ثروت عبر «فيس بوك»: «جمهورى الحبيب، على مدار خمسين عامًا من العطاء والغناء، قدّمت لكم ما آمنت به من قيم، وتربت أجيال على أعمالى، من أغانى الأطفال إلى الأغانى الوطنية والدينية، وصنعت رصيدًا فنيًا عاش بين الأجيال».

وأضاف: «ولم أتأخر يومًا عن المشاركة فى أى حدث يمثل بلدنا العزيز، وظل احترامى لبلدى، ولمصريتى وعروبتى، مبدأً لا أحيد عنه».

وتابع “ثروت”: «طوال مشوارى لم أعتد الحديث عن أى كواليس فى العلن، أو عبر الإعلام والبيانات الصحفية، ولكن لأول مرة أقولها بوضوح: لن أقبل، ولن أشارك، فى إهانة الفن المصرى أو الفنانين المصريين».

واختتم قائلاً: «وعليه، قررت عدم المشاركة فى مهرجان الموسيقى العربية لعام 2026».