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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

العمروسي يحتفل بعيد ميلاد مي فاروق برسالة رومانسية: حب طاهر لآخر العمر

مي فارق والعمروسي
مي فارق والعمروسي
يارا أمين

حرص الفنان محمد العمروسي على الاحتفال بعيد ميلاد زوجته الفنانة مي فاروق، من خلال رسالة رومانسية شاركها مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام».

ونشر محمد العمروسي صورة تجمعه بزوجته مي فاروق، ووجه لها رسالة عبر فيها عن حبه الشديد لها، قائلًا: «كل سنة وأنتي أحلى وأجمل واحدة في الدنيا يا ست البنات».

وأضاف: «ربنا يحفظك ويسعدك ويخليكى ويبارك فى عمرك واشوفك اسعد واحده فى الدنيا لأنك تستاهلي خير الدنيا كله على طيبة قلبك وروحك عمرى ماشوفت منك غير كل خير وبتتماني الخير لكل الناس ربنا يحفظك ويبعد عنك شر النفوس المريضة ».

واختتم: «بحبك من اول ما عرفتك ولغاية آخر يوم فى عمرى هفضل احبك مهما حصل حب طاهر لاخر العمر عقبال مليون سنة ياحبيبتى»

وتفاعل عدد كبير من متابعي الثنائي مع رسالة محمد العمروسي، متمنين له ولزوجته السعادة والاستقرار، وحرصوا على تهنئة مي فاروق بمناسبة عيد ميلادها.

الفنان محمد العمروسي محمد العمروسي الفنانة مي فاروق إنستجرام عيد ميلاد مي فاروق

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