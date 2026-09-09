قبل طرحه بـ100 يوم.. Avengers: Doomsday يحقق رقمًا قياسيًا

تستعد استوديوهات Marvel لعودة فيلم «Avengers: Endgame» إلى دور العرض من جديد، بالتزامن مع اقتراب طرح «Avengers: Doomsday»، الذي يحظى باهتمام جماهيري كبير مع تسجيل مبيعات تذاكر مسبقة تجاوزت 40 مليون دولار في السوق المحلية، قبل نحو 100 يوم من موعد عرضه.

وتبدأ عروض «Avengers: Endgame Encore» في مصر يوم 24 سبتمبر، على أن ينطلق عرضها عالميًا في 25 سبتمبر، بينما يصل «Avengers: Doomsday» إلى دور العرض في 17 ديسمبر، لتربط إعادة طرح الفيلم بين نهاية مرحلة «Infinity Saga» والاستعداد لحقبة جديدة في عالم مارفل.

إضافات جديدة في Endgame لا تقتصر إعادة طرح «Endgame» على عرض الفيلم بنسخته السابقة، إذ تتضمن النسخة الجديدة مقدمة خاصة ولقطات لم تعرض من قبل، إلى جانب نهاية إضافية ومشاهد مرتبطة مباشرة بأحداث «Avengers: Doomsday».

كما يتضمن الإصدار الجديد مشاهد تمهّد للقصة المقبلة، بينما يظهر الـ End Tag بشكل حصري ضمن عروض Infinity Vision وIMAX.

رابط مباشر بـ Doomsday ويأتي هذا الإصدار الجديد من «Endgame» كجزء من التحضير للفيلم المقبل، خاصة مع عودة المخرجين جو روسو وأنتوني روسو لقيادة «Avengers: Doomsday»، بعد تعاونهما في إخراج «Endgame».

وكان «Avengers: Endgame» قد طرح عام 2019، واختتم رحلة امتدت لأكثر من 10 سنوات منذ انطلاق عالم مارفل السينمائي مع «Iron Man» عام 2008، وصولًا إلى المواجهة الكبرى مع ثانوس والتضحيات التي غيرت مسار عدد من الشخصيات الرئيسية، وفي مقدمتها توني ستارك الذي جسده روبرت داوني جونيور.

روبرت داوني جونيور يعود بشخصية جديدة وتحمل عودة «Endgame» أهمية إضافية مع مشاركة روبرت داوني جونيور في «Avengers: Doomsday»، لكن بعيدًا عن شخصية «Iron Man»، إذ يجسد شخصية Victor von Doom المعروف بـ Doctor Doom.

وتستند عودة داوني جونيور إلى مفهوم الأكوان المتعددة في عالم مارفل، بما يسمح بإعادة تقديم الشخصيات ضمن مسارات وأدوار مختلفة. ومن المنتظر أن يجمع «Avengers: Doomsday» عددًا من الشخصيات القادمة من عالم «Avengers» و«Fantastic Four» و«X-Men»، في خطوة تمهد لتوسع جديد في عالم مارفل السينمائي. Infinity Vision وتأتي إعادة عرض «Endgame» ضمن مبادرة Infinity Vision التابعة لشركة Disney، والتي تستهدف دور العرض التي توفر تقنيات عرض متطورة، من بينها الشاشات الكبيرة والعرض بالليزر وأنظمة الصوت الحديثة.

أبطال «Avengers: Endgame»

ويضم «Avengers: Endgame» مجموعة كبيرة : » نجوم هوليوود، بينهم روبرت داوني جونيور، كريس إيفانز، كريس هيمسورث، مارك روفالو، سكارليت جوهانسون، جيريمي رينر، بول رود، بري لارسون، بنديكت كامبرباتش، توم هولاند، إليزابيث أولسن، سيباستيان ستان، أنتوني ماكي، تشادويك بوسمان، زوي سالدانا، ديف باتيستا، بوم كليمينتيف وبرادلي كوبر. وتولى جو روسو وأنتوني روسو إخراج الفيلم، فيما كتب السيناريو كريستوفر ماركوس وستيفن ماكفيلي.ولو عايزة عنوان أقوى شوية وفيه زاوية البحث: «Endgame» يعود للسينمات قبل «Doomsday».. تفاصيل إعادة طرح فيلم Marvel