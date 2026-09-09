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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

«الأعلى للشئون الإسلامية» يعلن بدء اختبارات المسابقة القرآنية السابعة للطلاب الوافدين

الأعلى للشئون الإسلامية
الأعلى للشئون الإسلامية
عبد الرحمن محمد

يعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عن بدء اختبارات المسابقة القرآنية السابعة لحفظ القرآن الكريم للطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف والجامعات والمعاهد المصرية.

 وذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبإشراف الأستاذ الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس. 

وتُجرى اختبارات المسابقة خلال الفترة من الاثنين الموافق 14 من سبتمبر وحتى الأربعاء الموافق 16 من سبتمبر 2026م، على مدار ثلاثة أيام، بمقر المجلس، وفقًا للجدول والمواعيد المحددة للمتسابقين.

وتأتي المسابقة في إطار استراتيجية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في رعاية الطلاب الوافدين، والعناية بحفظ كتاب الله تعالى، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز صلة الطلاب الوافدين بالقرآن الكريم حفظًا وتدبرًا وعملاً.

وتتضمن المسابقة ثلاثة فروع: حفظ القرآن الكريم كاملاً، وحفظ نصف القرآن الكريم، وحفظ ربع القرآن الكريم، مع تخصيص مكافآت مالية قيمة ومكتبات علمية شاملة من إصدارات المجلس للفائزين.

كما سيتم ترشيح أوائل الفرع الأول للمشاركة في مسابقة وزارة الأوقاف العالمية الثالثة والثلاثين للقرآن الكريم، المقرر عقدها خلال العام الجاري 2026م.

الأعلى للشئون الإسلامية» بدء اختبارات المسابقة القرآنية للطلاب الوافدين

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