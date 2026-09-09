قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يحيل تصريحات أمين صندوق الزمالك للشؤون القانونية | خاص
الحملة بدات بدري قوي.. شوبير يدافع عن عموتة ويحذر من رحيله
دار الإفتاء توضح كيفية التسوية بين الابن والبنت في الهبة حال الحياة
تراجعت 5 جنيهات.. انخفاض أسعار الدواجن البيضاء بالمزارع والأسواق
تظلمات بطاقات التموين 2026.. خطوات التقديم وأماكن تحديث البيانات
خلف الزناتي: تكريم وزير التعليم لصالحة ونادر رد اعتبار لكل معلمي مصر
مصر ودول عربية ترحب بقرار الحكومة البريطانية بحظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية
ضربة جديدة للفراعنة.. تريزيجيه يغيب شهرا بعد إصابته بمزق في الخلفية
وفاة اللواء خالد السخاوي .. وصلاة الجنازة بمسجد المندرة بالإسكندرية
أنباء عن مقـ تل قيادات عسكرية حوثية في غارة استهدفت اجتماعهم غرب مدينة تعز اليمنية
الأونروا: وقف إطلاق النار في غزة هش.. وأكثر من 1200 شهيد منذ بدايته
استقالة علي جابر من منصبه في مجموعة MBC.. ويواصل تعاونه مستشارا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دار الإفتاء تستقبل وفد مجلس الشؤون الإسلامية بولاية فطاني جنوب تايلاند لبحث سبل التعاون الإفتائي والتدريبي

خلال استقبال الوفد
خلال استقبال الوفد
أحمد سعيد

استقبلت دار الإفتاء المصرية، اليوم الأربعاء، وفدًا من شبكة القيادات الإسلامية التابعة لمجلس الشؤون الإسلامية بولاية فطاني جنوب تايلاند، برئاسة الدكتور عبد الرحمن مامنججي، رئيس المجلس، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون العلمي والإفتائي، وتبادل الخبرات والرؤى في المجالات الشرعية والدعوية والتدريبية.

تعزيز أوجه التعاون العلمي والإفتائي

وفي مستهل اللقاء، رحَّب الدكتور علي عمر الفاروق، رئيس القطاع الشرعي بدار الإفتاء المصرية، نائبًا عن مفتي الجمهورية، بالوفد الزائر، ونقل إليهم تحيات  الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، مؤكدًا حرص المفتي على تعزيز أوجه التعاون العلمي والإفتائي مع المؤسسات الإسلامية في تايلاند، ودعم القيادات الدينية وتأهيل الكوادر الإفتائية، وتبادل الخبرات بما يُسهم في مواجهة التحديات الفكرية المعاصرة، وترسيخ قيم الوسطية والتسامح والتعايش السلمي، مشيرًا إلى استعداد دار الإفتاء المصرية لتقديم خبراتها العلمية والتدريبية بما يلبي احتياجات المؤسسات الإسلامية في تايلاند.

تطوير المنظومة الإفتائية

من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم نجم، المستشار العام لمفتي الجمهورية، الأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن دار الإفتاء المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير المنظومة الإفتائية على المستوى العالمي، مشيرًا إلى الانتهاء من إعداد «دليل إرشادي متكامل» يُعنى بوضع الأسس العلمية والتنظيمية لإنشاء مجالس الفتوى المعتمدة، وتطبيق أحدث المعايير في تحليل البيانات الإفتائية ورصد اتجاهات الفتاوى، بما يُسهم في معالجة ظاهرة فوضى الفتاوى.

مذكرة تفاهم مشتركة

وأكد الدكتور أيمن أبو عمر، عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية، استعداد دار الإفتاء المصرية لتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع الجانب التايلاندي خلال الفترة المقبلة، بما يضع إطارًا مؤسسيًّا للتعاون بين الجانبين، ويجعل التدريب والتأهيل الإفتائي أحد أبرز مجالات التعاون المشترك.

من جانبه، أثنى المتحدث باسم الوفد التايلاندي على الجهود الرائدة التي تقوم بها دار الإفتاء المصرية ودورها العالمي في نشر الفكر الوسطي، موضحًا أن المؤسسات الإسلامية في تايلاند تواجه تحدي وجود تضارب في الفتاوى، ومعربًا عن تطلع الوفد إلى الاستفادة من خبرات دار الإفتاء المصرية في معالجة هذا التحدي، وتدريب كوادرهم على آليات توحيد المنهجية الإفتائية وضبط عملية إصدار الفتاوى.

دار الإفتاء مجلس الشؤون الإسلامية تايلاند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

"بلينك جديد"..التعليم تعلن انتهاء أزمة تعطل رابط نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

حسام حسن ودان ادم

دان زوجة حسام حسن تفاجئ الجميع برسالة غامضة بعد اتفاقهما على الطلاق

انقطاع المياه ـ صورة تعبيرية

قطع المياه عن 13 منطقة بالقاهرة بسبب كسر مفاجيء في خط المياه

فتوح

قرار مفاجئ من إدارة الزمالك بشأن تجديد عقد أحمد فتوح

كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

إلتزموا برابطنا الرسمي|التعليم تحذر من تداول كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 5 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات التي لا غنى عنها في أي بيت، لكن أغلب طرق تحضيرها تعتمد على القلي في كمية كبيرة من الزيت،

البطاطس مش لازم تتحمر.. 7 طرق جديدة هتخليها طبقك المفضل

ميدو

ورطتوا النادي | ميدو يُهاجم إدارة الزمالك: 350 مليون جنيه خسائر .. كل من أخطأ سوف يُحاسب

ترشيحاتنا

الأونروا

مسؤول بالأونروا: مصر والهلال الأحمر المصري شريكان إستراتيجيان في دعم الوكالة

جانب من اللقاء

محمد طعيمة يكشف كواليس «خلصانة بشياكة»: مكي أكلني رنجة وريم مصطفى «مزجانجية»

جانب من اللقاء

حسام سعيد يكشف كواليس تعاونه مع تامر عاشور.. مفاجآت غنائية جديدة

بالصور

رئيس البيت الفني للمسرح يجتمع بمديري الفرق في مسرح مصر

البيت الفني للمسرح
البيت الفني للمسرح
البيت الفني للمسرح

بـ هوت شورت.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة

شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة
شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة
شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة

نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة

نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة
نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة
نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة

طريقة عمل فطيرة اللحمة المفرومة في الطاسة.. من غير فرن

فطيرة
فطيرة
فطيرة

فيديو

جزيرة الثعابين

جزيرة الثعابين.. المكان الذي يُمنع البشر من دخوله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

المزيد