وزير الطيران المدني: معرض العلمين الدولي رسالة نجاح وطمأنينة

قال الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إن معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء في نسخته الثانية ليس فقط رسالة نجاح لقطاع الطيران المدني والعسكري، وإنما هو أيضًا رسالة طمأنينة في وسط الأحداث التي يمر بها الإقليم والفعاليات القوية التي تحدث، وستظل مصر بلد الأمن والأمان، وستظل جاذبة رغم الأحداث التي حدثت.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي لؤي أباظة، على قناة إكسترا نيوز، "حققنا أرقامًا قياسية من حيث عدد الزائرين، ومن حيث العروض الجوية، وكذلك من حيث الاتفاقيات، فضلًا عن حجم الحضور ونوعية المشاركين".

مضاعفة عدد طائرات أسطولها

أوضح أن قطاع الطيران المدني يعمل على استراتيجية للنمو على كافة مستويات قطاع الطيران المدني، لافتا إلى أن شركة مصر للطيران في طريقها إلى مضاعفة عدد طائرات أسطولها، وشركة إير كايرو، وهي من الشركات التي تحقق أعلى معدلات النمو، ستضاعف أيضًا أسطولها خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة.