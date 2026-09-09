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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الطيران: رفع الطاقة الاستيعابية لصالة 4 بمطار القاهرة إلى 70 مليون راكب سنويًا

مطار العلمين
مطار العلمين
محمد البدوي

تستعد وزارة الطيران المدني لتنفيذ خطوة جديدة تستهدف توسيع قدرات مطار القاهرة الدولي ومواكبة النمو المتزايد في حركة السفر والوصول إلى مستويات جديدة من الطاقة الاستيعابية، وذلك من خلال إنشاء الصالة رقم «4» ضمن خطة متكاملة لتطوير المطار. 

الطاقة الاستيعابية القصوى الحالية للمطار

وتأتي التحركات في وقت تجاوزت فيه أعداد الركاب الطاقة الاستيعابية القصوى الحالية للمطار، ما يعكس الحاجة إلى إضافة قدرات جديدة تستوعب الزيادة المتوقعة خلال السنوات المقبلة.

 وفي هذا السياق، كشف الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عن قرب الانتهاء من اختيار الشريك المقرر التعاون معه لتنفيذ المشروع، مؤكدًا أن الصالة الجديدة ستضيف نحو 40 مليون راكب سنويًا.

الصالة الرابعة.. نقلة جديدة في مطار القاهرة

كشف الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عن وصول الوزارة إلى المراحل النهائية لاختيار الشريك الذي ستتعاون معه لإنشاء الصالة رقم «4» بمطار القاهرة الدولي، بالتزامن مع إعداد خطة شاملة لتطوير المطار ورفع كفاءته التشغيلية.

مطار العلمين الدولي

وأوضح وزير الطيران المدني، خلال لقاء مع الإعلامي لؤي أباظة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن إنشاء الصالة الجديدة يستهدف إحداث زيادة كبيرة في الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة الدولي، في ظل ارتفاع أعداد الركاب خلال الفترة الحالية.

الطاقة الاستيعابية القصوى الحالية

وأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية القصوى الحالية للمطار تبلغ نحو 28 مليون راكب سنويًا، بينما تجاوزت حركة الركاب هذا الرقم بالفعل، لتصل إلى نحو 30 مليون راكب.

40 مليون راكب إضافية

وأكد الحفني أن الصالة الرابعة ستضيف وحدها نحو 40 مليون راكب إلى الطاقة الاستيعابية الحالية للمطار، بما يرفع المستهدف الإجمالي للطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة الدولي إلى نحو 70 مليون راكب سنويًا.

مطار العلمين الدولي

وأشار إلى أن المشروع يأتي ضمن رؤية الدولة لتطوير منظومة المطارات المصرية، وزيادة قدرتها على التعامل مع النمو المتوقع في حركة الطيران والسياحة والسفر خلال السنوات المقبلة.

شراكة مع القطاع الخاص

وأوضح وزير الطيران المدني أن الوزارة تعمل وفق سياسة الدولة الرامية إلى الاستفادة من خبرات القطاع الخاص المتخصص في إدارة وتشغيل وتطوير المطارات، من خلال إقامة شراكات مع الشركات ذات الخبرات والإمكانات الكبيرة في هذا المجال.

ولفت إلى أن الوزارة انتهت من مرحلة التأهيل المسبق للمشروع، المعروفة باسم «RFQ»، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة النهائية من الطرح.

وأضاف أنه من المقرر، خلال اليوم الثالث من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء، الإعلان عن الشركات التي نجحت في اجتياز مرحلة التأهيل، والتي سيكون من حقها المشاركة في مرحلة الطرح النهائي للمشروع.

توسع في أسطول «إير كايرو»

وتطرق وزير الطيران المدني إلى عدد من التحركات التي يشهدها قطاع الطيران المصري، مشيرًا إلى وجود شركات مصرية تعمل على توسيع قدراتها وتعزيز أساطيلها.

وأوضح أن شركة «إير كايرو» وقعت عقدًا لشراء 30 طائرة إيرباص A320، في خطوة تستهدف زيادة حجم أسطول الشركة ودعم قدرتها على التوسع في التشغيل.

كما أشار إلى توقيع شركة مصر للطيران عقدًا لإضافة جهاز محاكٍ جديد للتدريب إلى منظومة الشركة، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال صيانة الطائرات.

تعاون تدريبي مع السعودية

وأكد الحفني أن التطوير لا يقتصر على البنية الأساسية والأساطيل، وإنما يمتد إلى مجال التدريب وتأهيل الكوادر العاملة في قطاع الطيران.

وأشار إلى أن الأكاديمية المصرية لعلوم التدريب وقعت عقود شراكة مع إحدى كبرى الأكاديميات الموجودة في المملكة العربية السعودية، بما يدعم فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجال التدريب المتخصص.

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