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خلف الزناتي: تكريم وزير التعليم لصالحة ونادر رد اعتبار لكل معلمي مصر
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خلف الزناتي: تكريم وزير التعليم لصالحة ونادر رد اعتبار لكل معلمي مصر

ترحيب كبير من وزير التربية والتعليم لمدير مدرسة برقطا
ترحيب كبير من وزير التربية والتعليم لمدير مدرسة برقطا
الديب أبوعلي

أشاد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بموقف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتكريمه للأستاذ نادر علي، مدير مدرسة برقطا الإعدادية بكفر شكر بمحافظة القليوبية، والأستاذة صالحة أبو الفضل، مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير بقرية كفر الجزار ببنها، تقديرًا لعطائهما وموقفهما المشرف وتحملهما المسؤولية.

وأكد الزناتي، خلال تصريحات ل “صدى البلد”، أن هذا التكريم يعكس دعم الدولة للمعلمين وتقديرها لدورهم ورسالتهم، مشيرًا إلى أن ما قدمه الوزير والحكومة في هذا الموقف يمثل رسالة واضحة تؤكد أن المعلم يحظى بالتقدير والاحترام، وأن الحفاظ على كرامته ومكانته مسؤولية مشتركة.

وقال نقيب المعلمين، إن تكريم الأستاذة صالحة أبو الفضل والأستاذ نادر علي هو أقل ما يمكن تقديمه تقديرا لما قدماه، معتبرا أن هذا التكريم يمثل رد اعتبار لهما ولكل معلمي مصر، ويؤكد أن النماذج المشرفة داخل المدارس المصرية تجد التقدير الذي تستحقه.

رد اعتبار لمعلمي مصر

وثمن الزناتي تأكيد وزير التربية والتعليم أن "كرامة المعلمين ومديري المدارس خط أحمر"، معتبرًا أن هذه الرسالة تمثل دعمًا معنويا مهما للمعلمين، وتؤكد حرص الدولة على ترسيخ قيمة احترام المعلم والحفاظ على مكانته باعتباره أحد أهم أركان بناء الإنسان والمجتمع.

وكشف نقيب المعلمين أن نقابة المهن التعليمية تستعد خلال اليومين المقبلين لتنظيم تكريم خاص للأستاذة صالحة أبو الفضل والأستاذ نادر علي، يليق بما قدماه من نموذج مشرف في أداء الرسالة التربوية وتحمل المسؤولية، مؤكدًا أن النقابة حريصة على تكريم كل معلم يقدم نموذجا يحتذى به في العطاء والانتماء وخدمة الطلاب والوطن.

وأشار الزناتي إلى أن موقف المديرة والمدير يجسد الصورة الحقيقية للمعلم المصري الذي لا يكتفي بأداء واجبه الوظيفي، وإنما يتحمل مسؤوليته تجاه طلابه ومدرسته ومجتمعه، مؤكدا أن مثل هذه النماذج تستحق أن تكون محل تقدير واحتفاء، وأن يعرف الجميع أن معلمي مصر لديهم من الشجاعة والإخلاص ما يجعلهم دائمًا في مقدمة الصفوف.

وكان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد كرم اليوم الأستاذ نادر علي، مدير مدرسة برقطا الإعدادية بكفر شكر بمحافظة القليوبية، والأستاذة صالحة أبو الفضل، مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير، تقديرا لما قدماه من جهود متميزة وعطاء صادق في أداء رسالتهما التربوية، وما جسداه من نموذج مشرف للانتماء وتحمل المسؤولية.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة لا تتوانى عن ترسيخ قيمة احترام المعلم وتقدير دوره والحفاظ على كرامته، مشددًا على أن "معلمي ومديري مدارس مصر خط أحمر"، وأن احترام المعلم هو احترام للتعليم والإنسان ومستقبل مصر.

نقيب المعلمين خلف الزناتي محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم مدرسة برقطا الإعدادية القليوبية كفر شكر محافظة القليوبية صالحة أبو الفضل كفر الجزار نقابة المهن التعليمية نقابة المعلمين نادر علي

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