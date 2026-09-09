قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سارة كريم تدخل عالم الإثارة والتشويق بـ«خارج عن السيطرة» وتجسد دور زوجة عابد عنان
وزير دفاع إسرائيل: قد نحتاج لضربة ثالثة لمواصلة إحباط تهديدات إيران
حظر قطع الأشجار دون موافقة المحافظ والبيئة.. قرار عاجل من وزيرة التنمية المحلية
لن نتحرك من هنا.. وزير الدفاع الإسرائيلي يوجه رسالة إلى الرئيس السوري من قمة جبل الشيخ
الأهلي يحيل تصريحات أمين صندوق الزمالك للشؤون القانونية | خاص
الحملة بدات بدري قوي.. شوبير يدافع عن عموتة ويحذر من رحيله
دار الإفتاء توضح كيفية التسوية بين الابن والبنت في الهبة حال الحياة
تراجعت 5 جنيهات.. انخفاض أسعار الدواجن البيضاء بالمزارع والأسواق
تظلمات بطاقات التموين 2026.. خطوات التقديم وأماكن تحديث البيانات
خلف الزناتي: تكريم وزير التعليم لصالحة ونادر رد اعتبار لكل معلمي مصر
مصر ودول عربية ترحب بقرار الحكومة البريطانية بحظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية
ضربة جديدة للفراعنة.. تريزيجيه يغيب شهرا بعد إصابته بمزق في الخلفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بقرار وبن جديدة يقودان هجوم الأهلي أمام المقاولون.. والشناوي أساسياً

منصف بقرار
منصف بقرار
عمرو مصطفى

أعلن  الحسين عموتة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل المارد الأحمر  لمواجهة المقاولون العرب في بطولة الدوري المصري الممتاز مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم .

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :


حراسة المرمى: محمد الشناوي


الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، عمرو الجزار، أحمد نبيل كوكا


الوسط: مروان عطية، علي محمود، أحمد مصطفى زيزو


الهجوم: منصف بقرار، أشرف بن شرقي، سفيان بنجديدة 

ويجلس على دكة البدلاء:


ياسين مرعي وهادي رياض وأحمد رضا وأكرم توفيق وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وأقطاي عبد الله ومصطفى شوبير.

مباراة الأهلي والمقاولون.. كيف يفكر الحسين عموتة قبل مواجهة ذئاب الجبل؟

 

يدخل النادي الأهلي اختبارا جديدا في بطولة الدوري المصري الممتاز عندما يحل ضيفا على المقاولون العرب في الثامنة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة وسط رغبة كبيرة من الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة في مواصلة البداية المثالية وتحقيق الانتصار الرابع على التوالي.

ولا ينظر عموتة إلى مواجهة المقاولون باعتبارها مجرد مباراة جديدة في مشوار الأهلي بالدوري وإنما يتعامل معها باعتبارها محطة مهمة لاختبار قدرة فريقه على التعامل مع سيناريو مختلف خاصة أن المنافس من المنتظر أن يعتمد على التنظيم الدفاعي وتقليل المساحات أمام لاعبي الأهلي.

ويملك الأهلي 9 نقاط من ثلاث مباريات بعدما حقق الفوز على إنبي وزد وسموحة ليحتل المركز الثالث قبل انطلاق مباريات الجولة الرابعة خلف الزمالك المتصدر برصيد 10 نقاط وبيراميدز الذي يملك الرصيد نفسه للأهلي.

عموتة يبحث عن الحلول أمام التكتل الدفاعي
 

أحد أهم الملفات التي تشغل الحسين عموتة قبل مواجهة المقاولون يتعلق بكيفية اختراق الدفاعات المتكتلة وهي الطريقة التي قد يلجأ إليها المنافس خاصة مع الفوارق الفنية الكبيرة بين الفريقين.

ويحتاج الأهلي إلى سرعة نقل الكرة والتحرك المستمر دونها إلى جانب استغلال الأطراف والمساحات التي قد تظهر خلف الخط الدفاعي وهو ما يجعل عموتة أمام اختبار حقيقي لقدرة لاعبيه على تنفيذ أفكاره بعيدا عن الاعتماد فقط على الحلول الفردية.

عموتة الحسين عموتة الأهلي المقاولون الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن ودان ادم

دان زوجة حسام حسن تفاجئ الجميع برسالة غامضة بعد اتفاقهما على الطلاق

نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

"بلينك جديد"..التعليم تعلن انتهاء أزمة تعطل رابط نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

انقطاع المياه ـ صورة تعبيرية

قطع المياه عن 13 منطقة بالقاهرة بسبب كسر مفاجيء في خط المياه

فتوح

قرار مفاجئ من إدارة الزمالك بشأن تجديد عقد أحمد فتوح

كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

إلتزموا برابطنا الرسمي|التعليم تحذر من تداول كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات التي لا غنى عنها في أي بيت، لكن أغلب طرق تحضيرها تعتمد على القلي في كمية كبيرة من الزيت،

البطاطس مش لازم تتحمر.. 7 طرق جديدة هتخليها طبقك المفضل

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 5 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

ميدو

ورطتوا النادي | ميدو يُهاجم إدارة الزمالك: 350 مليون جنيه خسائر .. كل من أخطأ سوف يُحاسب

ترشيحاتنا

وحدة للرعاية النهارية للمرضى المسنين

الصحة: 14% من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 70 عاما فأكثر يعيشون مع اضطراب نفسي

عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

شهادة لبيئة العمل في مصر.. "العمال" يحتفي بنتائج تقرير منظمة العمل الدولية

البابا تواضروس والأنبا مرقس

البابا تواضروس الثاني يلتقي الأنبا مرقس بالمقر البابوي بالعباسية

بالصور

يارا السكري تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

يارا السكري تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة
يارا السكري تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة
يارا السكري تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

رئيس البيت الفني للمسرح يجتمع بمديري الفرق في مسرح مصر

البيت الفني للمسرح
البيت الفني للمسرح
البيت الفني للمسرح

بـ هوت شورت.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة

شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة
شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة
شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة

نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة

نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة
نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة
نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة

فيديو

جزيرة الثعابين

جزيرة الثعابين.. المكان الذي يُمنع البشر من دخوله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

المزيد