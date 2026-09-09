بقرار وبن جديدة يقودان هجوم الأهلي أمام المقاولون.. والشناوي أساسياً

أعلن الحسين عموتة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل المارد الأحمر لمواجهة المقاولون العرب في بطولة الدوري المصري الممتاز مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم .

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :



حراسة المرمى: محمد الشناوي



الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، عمرو الجزار، أحمد نبيل كوكا



الوسط: مروان عطية، علي محمود، أحمد مصطفى زيزو



الهجوم: منصف بقرار، أشرف بن شرقي، سفيان بنجديدة

ويجلس على دكة البدلاء:



ياسين مرعي وهادي رياض وأحمد رضا وأكرم توفيق وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وأقطاي عبد الله ومصطفى شوبير.

مباراة الأهلي والمقاولون.. كيف يفكر الحسين عموتة قبل مواجهة ذئاب الجبل؟

يدخل النادي الأهلي اختبارا جديدا في بطولة الدوري المصري الممتاز عندما يحل ضيفا على المقاولون العرب في الثامنة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة وسط رغبة كبيرة من الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة في مواصلة البداية المثالية وتحقيق الانتصار الرابع على التوالي.

ولا ينظر عموتة إلى مواجهة المقاولون باعتبارها مجرد مباراة جديدة في مشوار الأهلي بالدوري وإنما يتعامل معها باعتبارها محطة مهمة لاختبار قدرة فريقه على التعامل مع سيناريو مختلف خاصة أن المنافس من المنتظر أن يعتمد على التنظيم الدفاعي وتقليل المساحات أمام لاعبي الأهلي.

ويملك الأهلي 9 نقاط من ثلاث مباريات بعدما حقق الفوز على إنبي وزد وسموحة ليحتل المركز الثالث قبل انطلاق مباريات الجولة الرابعة خلف الزمالك المتصدر برصيد 10 نقاط وبيراميدز الذي يملك الرصيد نفسه للأهلي.

عموتة يبحث عن الحلول أمام التكتل الدفاعي



أحد أهم الملفات التي تشغل الحسين عموتة قبل مواجهة المقاولون يتعلق بكيفية اختراق الدفاعات المتكتلة وهي الطريقة التي قد يلجأ إليها المنافس خاصة مع الفوارق الفنية الكبيرة بين الفريقين.

ويحتاج الأهلي إلى سرعة نقل الكرة والتحرك المستمر دونها إلى جانب استغلال الأطراف والمساحات التي قد تظهر خلف الخط الدفاعي وهو ما يجعل عموتة أمام اختبار حقيقي لقدرة لاعبيه على تنفيذ أفكاره بعيدا عن الاعتماد فقط على الحلول الفردية.