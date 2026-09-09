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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سارة كريم تدخل عالم الإثارة والتشويق بـ«خارج عن السيطرة» وتجسد دور زوجة عابد عنان

سارة كريم
سارة كريم
تقى الجيزاوي

تشارك الفنانة سارة كريم في مسلسل «خارج عن السيطرة»، أحدث أعمالها الفنية، الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية القصيرة «الميكرودراما»، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق والغموض.

وتجسد سارة كريم خلال أحداث المسلسل شخصية «هدى»، زوجة الشخصية التي يقدمها الفنان عابد عنان، مؤكدة أن الدور يحمل تفاصيل جديدة ومختلفة عن الشخصيات التي قدمتها خلال أعمالها السابقة، ما دفعها إلى التحمس لهذه التجربة. وبدأ فريق العمل تصوير مسلسل «خارج عن السيطرة»، الذي تدور أحداثه حول جريمة خطف بدافع الانتقام، في إطار درامي مشوق تتصاعد خلاله الأحداث وسط أجواء من الغموض والصراعات.

أبطال مسلسل «خارج عن السيطرة»

مسلسل «خارج عن السيطرة» من تأليف حمدي التايه وإبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبدالعال، ويشارك في بطولته عابد عنان، وشاهيستا سعد، وكريم أدريانو، ويوسف إسماعيل، ومحمد درويش، ونادين حسام.

والعمل من إنتاج ليليان إبراهيم شوقي وأمير شوقي، وينتمي إلى نوعية مسلسلات الميكرودراما التي تعتمد على الحلقات القصيرة والأحداث المكثفة. 

مسلسل «خارج عن السيطرة» سارة كريم أبطال مسلسل «خارج عن السيطرة»

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