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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

للمرة الأولى منذ 15 عامًا .. إلغاء معرض سيتي سكيب مصر العقاري | تفاصيل

معرض سيتي سكيب
معرض سيتي سكيب
أخبار البلد

أفادت مصادر بأنه تم تأجيل دورة معرض «سيتي سكيب مصر» للعام الجاري، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ انطلاق المعرض في مصر، وسط تساؤلات داخل السوق العقاري حول أسباب القرار وتداعياته على الشركات والمطورين.

ووفق المصادر، يمثل تأجيل دورة 2026 سابقة في تاريخ المعرض، الذي انطلقت نسخته الأولى في مصر عام 2011، واستمر على مدار السنوات الماضية كإحدى أبرز الفعاليات التي تجمع المطورين العقاريين والمستثمرين والعملاء تحت سقف واحد.

ارتفاع أسعار المساحات وتراجع العارضين يرجئان انطلاق "سيتي سكيب مصر"

وأوضحت المصادر أن قرار التأجيل جاء في ظل تراجع أعداد الشركات العقارية الراغبة في المشاركة بالمعرض، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المساحات المؤجرة للشركات من جانب شركة «إنفورما» المنظمة للمعرض.

وأشارت المصادر إلى أن قائمة الشركات العارضة، وفقًا للموقع الرسمي لـ«سيتي سكيب»، كانت تضم أقل من 40 شركة قبل قرار الالغاء ، وهو ما اعتبرته المصادر عددًا غير كافٍ لإقامة دورة المعرض في توقيتها المتعاقد عليه.

وفي المقابل، لا يزال الموقع الرسمي لـ«سيتي سكيب مصر» يعلن إقامة دورة 2026 خلال الفترة من 30 سبتمبر حتى 3 أكتوبر بمركز مصر للمعارض الدولية، كما تتضمن المنصة الرسمية بيانات صحفية وفعاليات مرتبطة بالدورة الجديدة، كما يشير الموقع الرسمي إلى أن الدورة المقبلة تمثل النسخة الخامسة عشرة من المعرض، مع مشاركة أكثر من 80 مطورًا ونحو 1000 مشروع.

معرض «سيتي سكيب مصر» السوق العقاري الشركات والمطورين قائمة الشركات العارضة تأجيل دورة 2026

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