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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزارة العدل الأمريكية تعلن مصادرة أكثر من 50 مليون دولار مرتبطة بسوق صيني للاحتيال

وزارة العدل الأمريكية
وزارة العدل الأمريكية
القسم الخارجي

أعلنت وزارة العدل الأمريكية مصادرة أكثر من 50 مليون دولار، قالت إنها أموال مغسولة مرتبطة بشبكة احتيال دولية ذات صلة بما وصفته السلطات الأمريكية بسوق صيني للعمليات الاحتيالية، في أحدث تحرك أمريكي لملاحقة العائدات المالية الناتجة عن جرائم الاحتيال وغسل الأموال.

وأوضحت الوزارة أن إجراءات المصادرة تستهدف تجفيف مصادر تمويل شبكات إجرامية تستخدم أنظمة مالية وشركات وواجهات متعددة لإخفاء الأموال المتحصلة من عمليات الاحتيال، ونقلها عبر حسابات وتحويلات مالية بما يصعب على أجهزة إنفاذ القانون تتبع مصدرها الحقيقي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة أوسع تقودها السلطات الأمريكية ضد شبكات الاحتيال العابرة للحدود، خاصة تلك التي تعتمد على منصات إلكترونية وأساليب استثمار وهمية وعلاقات مالية معقدة لاستدراج الضحايا والاستيلاء على أموالهم.

وسبق لوزارة العدل الأمريكية أن أعلنت قضايا متعددة كشفت عن استخدام شبكات مرتبطة بنظام مصرفي سري صيني لغسل عشرات الملايين من الدولارات الناتجة عن جرائم احتيال وتهريب مخدرات. وفي إحدى القضايا، قالت الوزارة إن أكثر من 50 مليون دولار من عائدات المخدرات تدفقت بين شبكة مرتبطة بكارتل سينالوا وتجار أموال مرتبطين بشبكات مصرفية صينية سرية.

كما كشفت وزارة العدل في قضية أخرى عن عمليات احتيال واسعة أسفرت عن خسائر تجاوزت 50 مليون دولار، جرى غسل جزء من عائداتها عبر حسابات وشركات وهمية داخل الولايات المتحدة وخارجها.

وتؤكد السلطات الأمريكية أن مصادرة الأموال تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية مواجهة الجرائم المالية، إذ تستهدف حرمان المتورطين من العائدات غير المشروعة، إلى جانب الملاحقات الجنائية بحق المسؤولين عن تنفيذ عمليات الاحتيال وغسل الأموال.

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